Словенский защитник перед игрой с Норвегией: Холанд - топовый игрок, но мы будем готовиться не только под него

На этой неделе возвращаются матчи Лиги наций. После удачного старта в сентябре сборная Словении встретится с Норвегией, которая с балканской командой имеет по 4 очка в своей группе В3. Левый защитник "Аланьяспора" Юре Балковец отметил, что его команду ожидает тяжелый матч в Осло.

"Мы, безусловно, будем терпеть против Норвегии, но мы уже показали, что можем так играть и идти к победе даже против лучших команд. [Эрлинг Холанд] Он - топовый игрок, но дело в том, что мы будем готовиться не только к нему, потому что сборная Норвегии великолепна как команда. На этот раз норвежцам не будет хватать Мартина Эдегора, но я уверен, что они найдут ему адекватную замену. Прежде всего, важно то, что они думают о нас и что мы будем угрозой для их ворот в матче", - заявил Юре Балковец.

Добавим, что поединок между Норвегией и Словенией состоится 10 октября в 21:45 на столичном стадионе "Уллевол".