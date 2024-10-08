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Словенский защитник перед игрой с Норвегией: Холанд - топовый игрок, но мы будем готовиться не только под него

Лига наций УЕФА

Балканскую сборную ожидает тяжелое противостояние

Словенский защитник перед игрой с Норвегией: Холанд - топовый игрок, но мы будем готовиться не только под него

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе возвращаются матчи Лиги наций. После удачного старта в сентябре сборная Словении встретится с Норвегией, которая с балканской командой имеет по 4 очка в своей группе В3. Левый защитник "Аланьяспора" Юре Балковец отметил, что его команду ожидает тяжелый матч в Осло.

"Мы, безусловно, будем терпеть против Норвегии, но мы уже показали, что можем так играть и идти к победе даже против лучших команд. [Эрлинг Холанд] Он - топовый игрок, но дело в том, что мы будем готовиться не только к нему, потому что сборная Норвегии великолепна как команда. На этот раз норвежцам не будет хватать Мартина Эдегора, но я уверен, что они найдут ему адекватную замену. Прежде всего, важно то, что они думают о нас и что мы будем угрозой для их ворот в матче", - заявил Юре Балковец.

Добавим, что поединок между Норвегией и Словенией состоится 10 октября в 21:45 на столичном стадионе "Уллевол".

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Источник:
Футбольний союз Словенії
Опубликовал: Александр Гресь
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