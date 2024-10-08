Капитан сборной Англии пропустил тренировку вместе с другими игрокам национальной команды

Сегодня, 8 октября, капитан сборной Англии Харри Кейн пропустил тренировку вместе с другими игроками национальной команды.

Как пишет Bayern & Germany, продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил во время игры против франкфуртского "Айнтрахта". Нападающий тренировался индивидуально, Кейн хочет быть готовым к матчам Лиги наций.

Напомним, что сборная Англии в рамках Лиги наций сыграет против Греции и Финляндии 10 и 13 октября соответственно.