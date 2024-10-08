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Капитан сборной Англии пропустил тренировку вместе с другими игрокам национальной команды
Футболист продолжает восстанавливаться после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 8 октября, капитан сборной Англии Харри Кейн пропустил тренировку вместе с другими игроками национальной команды.
Как пишет Bayern & Germany, продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил во время игры против франкфуртского "Айнтрахта". Нападающий тренировался индивидуально, Кейн хочет быть готовым к матчам Лиги наций.
Напомним, что сборная Англии в рамках Лиги наций сыграет против Греции и Финляндии 10 и 13 октября соответственно.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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