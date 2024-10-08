Звездный вингер Атлетик Бильбао был вынужден покинуть лагерь сборной Испании

Левый вингер "Атлетик Бильбао" и сборной Испании Нико Уильямс вынужден был покинуть лагерь национальной команды из-за травмы.

Как сообщила Федерация футбола Испании (RFEF), 22-летний футболист чувствовал дискомфорт во время тренировочного сбора. После дополнительного обследования было принято решение заменить Уильямса на правого вингера "Манчестер Сити" Серхио Гомеса.

"Атлетик Бильбао" также подтвердил, что Нико возвращается в клуб для дальнейшего лечения и восстановления. Ожидается, что он сможет принять участие в следующем матче Ла Лиги против "Эспаньола", который состоится 19 октября.