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Итальянский футбол борется с расизмом: болельщиков призывают к более активному участию

Лига наций УЕФА
Обновлено

Италия борется с расизмом на стадионах

Итальянский футбол борется с расизмом: болельщиков призывают к более активному участию

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава спортивного правосудия Серии А Жерардо Мастандреа выразил обеспокоенность относительно роста расистских и дискриминационных скандирований на итальянских стадионах.

Жерардо призвал болельщиков принять более активное участие в борьбе с этой проблемой, открыто осуждая таких нарушителей.

В то же время Мастандреа отметил, что клубы могут избежать самых строгих санкций, если смогут доказать, что принимали активные меры для борьбы с расизмом на своих стадионах.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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