Итальянский футбол борется с расизмом: болельщиков призывают к более активному участию

Глава спортивного правосудия Серии А Жерардо Мастандреа выразил обеспокоенность относительно роста расистских и дискриминационных скандирований на итальянских стадионах.

Жерардо призвал болельщиков принять более активное участие в борьбе с этой проблемой, открыто осуждая таких нарушителей.

В то же время Мастандреа отметил, что клубы могут избежать самых строгих санкций, если смогут доказать, что принимали активные меры для борьбы с расизмом на своих стадионах.