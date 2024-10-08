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Итальянский футбол борется с расизмом: болельщиков призывают к более активному участию
Италия борется с расизмом на стадионах
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Глава спортивного правосудия Серии А Жерардо Мастандреа выразил обеспокоенность относительно роста расистских и дискриминационных скандирований на итальянских стадионах.
Жерардо призвал болельщиков принять более активное участие в борьбе с этой проблемой, открыто осуждая таких нарушителей.
В то же время Мастандреа отметил, что клубы могут избежать самых строгих санкций, если смогут доказать, что принимали активные меры для борьбы с расизмом на своих стадионах.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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