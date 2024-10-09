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Игрок сборной Грузии: Должны доказать, что заслуживаем победу в группе Лиги наций

Лига наций УЕФА

Грузины готовятся к матчу против Украины

Игрок сборной Грузии: Должны доказать, что заслуживаем победу в группе Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Грузии Отар Какабадзе высказался накануне матчей Лиги наций, в частности, о поединке со сборной Украины.

"Мы очень хорошо начали в групповом этапе Лиги наций, и мы должны так продолжать. Мы должны доказать, что заслуживаем победу в этой группе.

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Следующие матчи — это еще одна возможность для нас. Мы должны сделать все, чтобы победить. Мы постараемся выходить на поле и делать свою работу", — приводит слова Какабадзе Sportline.ge.

Напомним, сборная Грузии в сентябрьских матчах Лиги наций обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0), и возглавляет группу В1. Поединок против команды Украины состоится 11-го октября.

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Источник:
Sportline.ge
Опубликовал: Алина Ерофеева
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