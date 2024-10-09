Игрок сборной Грузии: Должны доказать, что заслуживаем победу в группе Лиги наций

Защитник сборной Грузии Отар Какабадзе высказался накануне матчей Лиги наций, в частности, о поединке со сборной Украины.

"Мы очень хорошо начали в групповом этапе Лиги наций, и мы должны так продолжать. Мы должны доказать, что заслуживаем победу в этой группе.

Следующие матчи — это еще одна возможность для нас. Мы должны сделать все, чтобы победить. Мы постараемся выходить на поле и делать свою работу", — приводит слова Какабадзе Sportline.ge.