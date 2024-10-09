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Киммих об отказе Бернда Лено присоединиться к сборной: Если кто-то не хочет быть здесь, то он не должен приезжать
Футболист подчеркнул важность игр в Лиге наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юлиан Нагельсманн столкнулся с серьезными кадровыми проблемами перед октябрьскими матчами Лиги наций. Немецкий тренер из-за травм не сможет рассчитывать на Марка-Андре тер Штегена, Робина Коха, Давида Раума и игроков атаки Кая Гаверца, Джамала Мусиалу и Никласа Фюлькруга. Также под вопросом участие защитника "Лейпцига" Беньямина Генрикса, который пропустил тренировку из-за проблем со спиной. На фоне этих проблем был и отказ Бернда Лено присоединиться к рядам сборной, поскольку Нагельсманн сказал ему, что он не сыграет в ближайших поединках. Такое решение голкипера "Фулхэма" не нашло понимания у капитана "бундестима" Йозуа Киммиха.
"Если кто-то не хочет быть здесь, то он не должен приезжать. Мы хотим иметь игроков, которые очень счастливы быть здесь, независимо от того, тебе 34 года или 19. В прошлом один или два игрока использовали международный перерыв как передышку. Я надеюсь, что у нас есть много игроков, которые этого не делают. Я уверен, что те, кто отказался, действительно травмированы и не могут играть. Нельзя рассматривать сборную как тайм-аут, как отдых. Мы хотим очень серьезно отнестись к Лиге наций и использовать ее как возможность продолжать расти вместе. Это действительно безумие, такое ощущение, что появилось десять новых игроков. Трудно с этим смириться, потому что мы не формировали костяк годами, а лишь в последние несколько месяцев. Будет важно, чтобы у нас было много игроков на поле, которые берут на себя ответственность", цитирует Киммиха Kicker.
Добавим, что Германия в ближайших матчах Лиги наций сыграет против Боснии (11 октября) и Нидерландов (14 октября).
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