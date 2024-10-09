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"Это ненормально". Де ла Фуэнте прокомментировал свое положение в сборной Испании

Лига наций УЕФА

Возмущение тренера

"Это ненормально". Де ла Фуэнте прокомментировал свое положение в сборной Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о продлении своего действующего соглашения со сборной Испании, который рассчитан до конца 2024 года.

"Это ненормально, когда чемпион Европы остается без контракта. Не знаю, случилось ли бы то же самое с Луисом Энрике...

Не знаю, случалось ли такое в истории. Я работаю на тех же условиях, что и на момент ухода из сборной U-21... Было бы справедливо, если бы я подписал контракт уже сейчас", - цитирует специалиста Marca.

Напомним, де ла Фуэнте находится у руля "Фурии Роха" с 2022 года. За это время испанцы завоевали титулы Лиги наций и чемпионата Европы.

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Испания контракт Луис де ла Фуэнте
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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