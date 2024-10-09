Конате: Возможно, у Мбаппе психологический срыв. У него нет жизни

Защитник "Ливерпуля" Ибрагима Конате прокомментировал ситуацию вокруг нападающего "Реала" Килиана Мбаппе.

"Иногда я ставлю себя на его место, и если бы вокруг меня была вся эта шумиха, не знаю, выдержал бы ли я. Ему это удалось, и он продолжает это делать. Возможно, у него психологический срыв, я понятия не имею, но я хотел бы обсудить это с ним. Но вы должны поставить себя на его место. Все, что вращается вокруг него, это... У него нет жизни! И ему, должно быть, тяжело».

Я не понимаю, почему его освистывали в Лилле (в матче ЛЧ - прим.). Когда я играл против "Тулузы" с "Ливерпулем" (в Лиге Европы в прошлом сезоне - прим.) - мне оказали исключительный прием. Я думаю, он уже пережил это, но, должно быть, ему нелегко испытывать это в своей стран. Это все равно странно", - сказал Конате на пресс-конференции.