Защитник Челси о Ли Карсли: У меня с ним очень хорошие отношения, между нами много доверия

На этой неделе стартуют матчи Лиги наций. Защитник сборной Англии Леви Колвилл положительно отозвался о временном рулевом "трех львов" Ли Карсли.

"Я знаю его уже давно. Он помог мне дебютировать за молодежную сборную Англии до 21 года, он играл со мной здесь. У меня с ним очень хорошие отношения, между нами много доверия. Он удивительный человек, удивительный менеджер, и я не могу сказать о нем ни одного плохого слова. Он выиграл со мной чемпионат Европы до 21 года, он выбрал меня на два сбора, так что он удивительный человек, удивительный менеджер. Я думаю, что он очень нравится ребятам. Мне нравится, но я могу говорить только о себе. Я доверяю ему, и мы увидим, что произойдет в будущем", - цитирует Колвилла BBC.

Добавим, что Англия сыграет завтра на своем поле с Грецией и на выезде с Финляндией 13 октября.