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Сборная Франции определилась с капитаном команды в отсутствие Мбаппе

Лига наций УЕФА

Мбаппе заменит одноклубник

Сборная Франции определилась с капитаном команды в отсутствие Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба сборной Франции сообщила, кто из игроков наденет капитанскую повязку на матч против Израиля в Лиге наций.

Роль капитана "трёхцветных" в этой встрече займёт полузащитник "Реала" Орельен Чуамени.

Напомним, действующий капитан французов Килиан Мбаппе не был включен в заявку на предстоящие игры своей национальной команды из-за повреждения.

Поединок группового этапа Лиги наций между Израилем и Францией состоится 10 октября в Будапеште. Начало - в 21:45 по Киеву.

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Франция Лига Наций капитан Килиан Мбаппе Орельен Чуамени
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Источник:
French Team
Опубликовал: Александр Бураков
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