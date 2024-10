Сборная Франции определилась с капитаном команды в отсутствие Мбаппе

Пресс-служба сборной Франции сообщила, кто из игроков наденет капитанскую повязку на матч против Израиля в Лиге наций.

Роль капитана "трёхцветных" в этой встрече займёт полузащитник "Реала" Орельен Чуамени.

Напомним, действующий капитан французов Килиан Мбаппе не был включен в заявку на предстоящие игры своей национальной команды из-за повреждения.

Поединок группового этапа Лиги наций между Израилем и Францией состоится 10 октября в Будапеште. Начало - в 21:45 по Киеву.

@atchouameni will be wearing the captain's armband for Thursday evening's Nations League fixture