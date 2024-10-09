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Сборная Франции определилась с капитаном команды в отсутствие Мбаппе
Мбаппе заменит одноклубник
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Франции сообщила, кто из игроков наденет капитанскую повязку на матч против Израиля в Лиге наций.
Роль капитана "трёхцветных" в этой встрече займёт полузащитник "Реала" Орельен Чуамени.
Напомним, действующий капитан французов Килиан Мбаппе не был включен в заявку на предстоящие игры своей национальной команды из-за повреждения.
Поединок группового этапа Лиги наций между Израилем и Францией состоится 10 октября в Будапеште. Начало - в 21:45 по Киеву.
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????́???????? ????@atchouameni will be wearing the captain’s armband for Thursday evening’s Nations League fixture ????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/qgFhJ3YQaa— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 9, 2024
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