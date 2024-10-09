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Англия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Коул Палмер на позиции левого защитника?
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне этого матча главный тренер сборной Англии Ли Карсли заявил, что из-за травм основных профильных левых защитников, на этой позиции мы можем увидеть Букайо Сака и даже Коула Палмера.
Британские журналисты застыли в ожидании, действительно ли Карсли способен поставить лучшего атакующего английского футболиста прошлого сезона на такую позицию. Как бы там ни было, а за матчем «трех львов» против Греции будет интересно наблюдать.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 10 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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