Англия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Накануне этого матча главный тренер сборной Англии Ли Карсли заявил, что из-за травм основных профильных левых защитников, на этой позиции мы можем увидеть Букайо Сака и даже Коула Палмера.

Британские журналисты застыли в ожидании, действительно ли Карсли способен поставить лучшего атакующего английского футболиста прошлого сезона на такую позицию. Как бы там ни было, а за матчем «трех львов» против Греции будет интересно наблюдать.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 10 октября.

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