Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Англия продолжит свои выступления в рамках Лиги Наций матчем против Греции. Спокойные и уверенные победы в первых двух турах от "трех львов" заставляет ожидать продолжения праздника для английских болельщиков.

Впрочем Греция выглядит более сильным соперником, чем Ирландия и Финляндия. Поэтому не станет ли эта игра первой неудачей для Карсли?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 10 октября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 2. Третий тур

10 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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