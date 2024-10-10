Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Третья победа для Ли Карсли?
Getty Images / Global Images Ukraine
Англия продолжит свои выступления в рамках Лиги Наций матчем против Греции. Спокойные и уверенные победы в первых двух турах от "трех львов" заставляет ожидать продолжения праздника для английских болельщиков.
Впрочем Греция выглядит более сильным соперником, чем Ирландия и Финляндия. Поэтому не станет ли эта игра первой неудачей для Карсли?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 10 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Наций. Лига В. Группа 2. Третий тур
10 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+
- Сабо: В Челси увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов
- Зеленский: Ситуация на поле боя дает возможность положить конец войне в 2025 году
- Известный вратарь отказал Юлиану Нагельсманну. Он не захотел приехать на сбор национальной команды на матчи Лиги наций
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек