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Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Третья победа для Ли Карсли?

Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Англия продолжит свои выступления в рамках Лиги Наций матчем против Греции. Спокойные и уверенные победы в первых двух турах от "трех львов" заставляет ожидать продолжения праздника для английских болельщиков.

Впрочем Греция выглядит более сильным соперником, чем Ирландия и Финляндия. Поэтому не станет ли эта игра первой неудачей для Карсли?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 10 октября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 2. Третий тур

10 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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