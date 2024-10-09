"Они будут всегда". Капитан сборной Германии высказался о травмах

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался по поводу травм футболистов. По его словам, травмы в футболе бывают постоянно вне зависимости от количества матчей.

Я не знаю, будет ли травм меньше при меньшем количестве игр. Многие серьезные травмы часто являются несчастными случаями. Мышечные травмы, безусловно, связаны с высоким уровнем стресса, - сказал игрок.

В сборную Германии из-за травм не приехали вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитники Робин Кох, Давид Раум и игроки атаки Кай Хаверц, Джамала Мусиала и Никлас Фюлькруг.

Сборная Германии сыграет в Лиге Наций против Боснии и Герцеговины (11 октября) и Нидерландов (14 октября).