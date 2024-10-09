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"Они будут всегда". Капитан сборной Германии высказался о травмах
Киммих сказал свою позицию по травмам
Фото: dfb.de
Капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался по поводу травм футболистов. По его словам, травмы в футболе бывают постоянно вне зависимости от количества матчей.
Я не знаю, будет ли травм меньше при меньшем количестве игр. Многие серьезные травмы часто являются несчастными случаями. Мышечные травмы, безусловно, связаны с высоким уровнем стресса, - сказал игрок.
В сборную Германии из-за травм не приехали вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитники Робин Кох, Давид Раум и игроки атаки Кай Хаверц, Джамала Мусиала и Никлас Фюлькруг.
Сборная Германии сыграет в Лиге Наций против Боснии и Герцеговины (11 октября) и Нидерландов (14 октября).
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