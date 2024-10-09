Италия – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Топовый матч четверга в Лиге наций. В Лиге А сборная Италии примет сборную Бельгии.

Итальянцы пока идут без поражений в группе, в двух первых турах команда взяла 6 очков.

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Бельгийцы в первых матчах обыграли Израиль, но затем уступили Франции.

В любом случае, будет интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 10 октября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Італія — Бельгія Смотреть трансляцию