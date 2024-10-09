  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Норвегия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвегия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Холанд против Шешко

Норвегия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Октябрьские матчи Лиги наций принесли нам встречу Норвегии и Словении. Команды получили по 4 очка в стартовых турах этого турнира, и будут пытаться улучшить успешную статистику.

Игра состоится в четверг, 10-го октября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

Favbet
1.67
3.85
5.50
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Норвегія - Словенія
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
UA-Футбол представляет соперника сборной Украины: Грузия
yellow-arrow
Спаллетти - о матче против Бельгии: У них играют футболисты из лучших клубов Европы
yellow-arrow
"Я сказал, что ему надо быть осторожным". Калафиори высказался о Троссарде накануне матча Италия - Бельгия
Словения Норвегия Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости