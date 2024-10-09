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Норвегия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Холанд против Шешко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Октябрьские матчи Лиги наций принесли нам встречу Норвегии и Словении. Команды получили по 4 очка в стартовых турах этого турнира, и будут пытаться улучшить успешную статистику.
Игра состоится в четверг, 10-го октября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Трансляція матчу Норвегія - СловеніяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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