Норвегия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Октябрьские матчи Лиги наций принесли нам встречу Норвегии и Словении. Команды получили по 4 очка в стартовых турах этого турнира, и будут пытаться улучшить успешную статистику.

Игра состоится в четверг, 10-го октября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.