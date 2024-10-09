Лига наций УЕФА
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Австрия - Казахстан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Противостояние в лиге В
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В третьем туре Лиги наций УЕФА встретятся сборные Австрии и Казахстана.
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Поединок состоится в четверг, 10 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
Австрия - КазахстанСмотреть трансляцию
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