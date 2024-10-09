Лига наций УЕФА
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Финляндия - Ирландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Прямая трансляция будет на MEGOGO
Фото: palloliitto.fi
Завтра, 10 сентября, состоится поединок между сборными Финляндии и Ирландии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.
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Старт - в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.
Финляндия - ИрландияСмотреть трансляцию
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