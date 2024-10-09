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"Я сказал, что ему надо быть осторожным". Калафиори высказался о Троссарде накануне матча Италия - Бельгия
Риккардо высказался накануне матча Лиги наций
Getty Images
Игроки "Арсенала" левый защитник Риккардо Калафиори и левый вингер Леандро Троссард могут сыграть друг против друга в матче Лиги наций УЕФА Италия - Бельгия.
Итальянец высказался об этом противостоянии:
"Я сказал Леандро, что ему надо быть осторожным. А если серьезно, то я уважаю Троссарда, он хороший игрок и отличный друг. Но я сделаю все, чтобы в этот день забрать домой три очка.
Нам предстоит сложная встреча - у обеих команд сильнейшие игроки. Мы победили в двух последних играх и не собираемся останавливаться", - сказал игрок.
Напомним, что матч Италия - Бельгия состоится завтра, 10 октября. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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