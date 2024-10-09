Лига наций УЕФА
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Спаллетти - о матче против Бельгии: У них играют футболисты из лучших клубов Европы
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о матче против Бельгии в рамках Лиги наций.
"У них играют футболисты из лучших клубов Европы. Самая большая опасность - это их темп в атаке. Я хорошо знаю тренера, он очень хороший, Бельгия занимает шестое место в рейтинге ФИФА. Мы должны быть сосредоточенными и понимать, что мы против сильного соперника", - сказал специалист.
Напомним, что матч Италия - Бельгия начнется 10 октября в 21:45 по киевскому времени.
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