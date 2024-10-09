Спаллетти - о матче против Бельгии: У них играют футболисты из лучших клубов Европы

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о матче против Бельгии в рамках Лиги наций.

"У них играют футболисты из лучших клубов Европы. Самая большая опасность - это их темп в атаке. Я хорошо знаю тренера, он очень хороший, Бельгия занимает шестое место в рейтинге ФИФА. Мы должны быть сосредоточенными и понимать, что мы против сильного соперника", - сказал специалист.