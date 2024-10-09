UA-Футбол представляет соперника сборной Украины: Грузия

После поражений Албании и Чехии многие призывали к увольнению Сергея Реброва. Команда плохо "запрягала", просыпалась только во втором тайме, и эта неравномерность привела к отсутствию очков.

Понятно, что пока главного тренера никто не уволит (формально ни одна задача не провалена), однако нужно срочно чесать затылок – ранее "сине-желтые" потеряли место в первой корзине к жеребьевке отбора ЧМ (могли улучшить положение как раз за счет Лиги наций), а теперь еще и рискуют отправиться в Дивизион С. Согласитесь, такие себе перспективы.

По другую сторону – Грузия. Грузия, у которой складывается все: она прекрасно выступила на чемпионате Европы, а непосредственно сейчас отгрузила вкусную пощечину Чехии (4:1) и справилась с Албанией (1:0). Неужели нам снова следует приготовиться к проблемам?

Общая история

История Грузии – это о терпении. Сборная десятилетиями мечтала оказаться на большом форуме, но, если отбросить последние события, то все никак не могла дотянуться до вожделенной цели. В середине 90-х-начале 2000-х были, пожалуй, самые реальные шансы для прошлого, постсоветского поколения.

В квалификации Евро-1996 коллектив, где блистали Шота Арвеладзе и Георгий Кинкладзе, накопил 15 зачетных баллов. Вот только это недостаточный показатель, когда рядом фантастическая Болгария версии Христо Стоичкова (22) и сверхмощная Германия (25), которая, как итог, не только поехала на ЧЕ, но и его выиграла. Какие здесь вопросы?

Соревнуясь за путевку на ЧМ-2002, "крестоносцы" также ограничились третьей позицией (10) – их опередили Италия (20) и симпатичная Румыния (16). На этот раз борьба оказалась менее напряженной, но именно этот результат пока остается одним из лучших в исполнении нашего оппонента.

Лига наций – вот лазейка, благодаря которой Грузия существенно приблизилась к реализации планов. Евро-2020 было потеряно на расстоянии одной руки – в стыках удалось разобраться с Беларусью, однако в решающий момент подножку подставила Северная Македония; единственный мяч провел Горан Пандев.

Новая эра связана с Вилли Саньолем – да, в отборе ЧЕ-2024 команда выглядела слабовато (чего стоит погром 1:7 в исполнении Испании), и здесь в очередной раз помог "черный вход". В ЛН 2022/23 Грузия продвигалась очень уверенно, в своем квартете одолела Болгарию, Северную Македонию и Гибралтар, с шестнадцатью баллами повысилась в Дивизион В и таким образом получила повторную возможность зацепиться за путевку в Германию. Слава Богу, все закончилось хеппи-эндом (хотя и не обошлось без элемента драмы) – Грузия прошла Люксембург (1:0), а затем Грецию в серии послематчевых пенальти (Георги Мамардашвили взял один удар и порадовал хладнокровием).

На чемпионате Европы "крестоносцы" развеяли скепсис – котировались андердогами, а вместо этого попытались навязать бой Турции (1:2), сделали это с Чехией (1:1) и дальше положили на лопатки Португалию (2:0). Четырех очков хватило, чтобы пересечь групповой барьер; несмотря на то, что в 1/8-й все было понятно (1:4), Грузия первой повела и стала примером спортивной борьбы. Красиво.

История встреч с Украиной

Украина виделась с Грузией девять раз и ни в одном из них не уступила. Шесть побед, три ничьи, шестнадцать забитых и пять пропущенных – прекрасная статистика, на которой не хотелось бы останавливаться.

Четыре матча состоялись в рамках квалификаций международных соревнований. Борясь за ЧМ-2006, "сине-желтые" торжествовали на львовской "Украине" (голами отметились Алексей Белик и Андрей Шевченко), в Тбилиси же хозяева уперлись и не дали взять максимум – на старания Руслана Ротаня в концовке ответил Георгий Гахокидзе.

К Евро-2008 мы совсем не приблизились – это неудивительно, когда в группе Франция и Италия (к тому же зубы показала Шотландия). Четвертое место, позади – Литва, Грузия и Фарерские острова. "Крестоносцы" выступили посредственно, но вот с нами сцепились на славу – сначала 3:2 в Киеве (Шевченко, Ротань и Русол таки уняли попытки Арвеладзе и Деметрадзе), а затем 1:1 (Шелаев и Сирадзе обменялись точными выстрелами).

Современное состояние

Тренер. Вилли Саньоль находится на тренерской ниве с 2013-го. Дебютный опыт был получен у руля Франции U-21 – с Динем, Умтити, Мартиалем, Рабйо, Товеном и Алле молодой специалист спорил за выход на Евро-2015, однако в стыках уступил Швеции. С завершением цикла принял "Бордо", гарантировал попадание в Лигу Европы, но в кампании 2015/16 не справился с нагрузкой на нескольких фронтах и опустился на десятую строчку турнирной таблицы. Тогда это считалось феерическим провалом, сегодня же жирондинцам, которые докатились до статуса любителей, остается о таком мечтать.

В 2017-м француз ассистировал Карло Анчелотти в мюнхенской "Баварии", один матч отработал в качестве исполняющего обязанности (установил 2:2 с "Гертой"), а следующего предложения ждал целых четыре года. Грузии не привыкать к приглашению иностранцев (в разное время на мостике верховодили Ален Жиресс, Клаус Топпмеллер, Эктор Купер, Владимир Вайсс и другие), но надо признать, что новичка встретили с настороженностью.

Саньоль все еще воспринимался персоной, которая себя не полностью реализовала (особенно на фоне более звездных предшественников), впрочем, благодаря характеру и менеджерским навыкам именно он правильно организовал штаб. Результат хорошо известен.

Подчеркнем, что здесь произошел переломный момент – до поездки на поля Германии "крестоносцы" исповедовали оборонительный стиль и проталкивали мяч за счет контратак. Однако накануне форума Вилли привлек к процессам Рамаза Сванадзе. Вы точно слышали это имя, когда наблюдали за молодежным Евро-2023 – тогда Грузия сенсационно возглавила квартет с Португалией, Нидерландами и Бельгией.

"Сенсационно", пока мы не знали внутреннюю кухню – как продемонстрировала практика, коуч молодежки подготовил качественную почву, а его присутствие на ЧЕ-2024 расслабило раздевалку, сняло груз повышенной ответственности и дало возможность, как бы это ни звучало, наслаждаться игрой. 1/8-я – это отчасти и его заслуга.

Сейчас можем констатировать, что Саньоль проживает лучший период в карьере. Смелый перформанс в июне-июле, победа над Португалией – главная визитная карточка, которая всегда будет на слуху и обеспечит работой.

Команда. Грузия никогда не была лишена колоритных персонажей, которые тянули за собой остальных партнеров. Вышеупомянутые Георгий Кинкладзе, Шота Арвеладзе, те же Георгий Деметрадзе или Каха Каладзе имели звездный статус, но их влияния так и не хватило, чтобы со сборной пробиться на элитный уровень.

Сейчас есть Хвича Кварацхелия ("Наполи"), вокруг которого принято формировать костяк. К счастью, вингер не один, кого стоит отметить – вообще нынешнее поколение очень ориентировано на Европу, что не может не радовать.

Георги Мамардашвили прекрасно зарекомендовал себя в "Валенсии" (в конце концов, "Ливерпуль" не обратил бы внимание на любого), а Жорж Микаутадзе ("Лион") разделил звание лучшего бомбардира континентального первенства. Похвалим Отара Китеишвили (в составе "Штурма" рубится в Лиге чемпионов), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен"), Георги Кочорашвили ("Леванте"), Гиорги Чакветадзе ("Уотфорд"), отдадим должное и мегаопытному Гураму Кашии, который в тридцать семь все еще поддерживает хорошую форму и не растерялся в братиславском "Словане".

И, конечно, куда без следа УПЛ. Георгий Цитаишвили понравился на ЧЕ и отправился в аренду в "Гранаду", присутствуют Гиорги Гочолейшвили ("Шахтер" отдал подопечного "Копенгагену"), Шота Ноникашвили из ЛНЗ появился против Чехии. Также ранее на балансе киевского "Динамо" находился Лука Лочошвили – да, не пошло, но вполне неплохо получается в "Кремонезе".

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Обойма довольно сбалансирована, хотя не без недостатков – Грузии бы еще одного-двух качественных нападающих. Саньоль оперирует схемой 3-5-2, полагается на Кварацхелию в роли центрфорварда и реже задействует вингеров, чем дает определенный простор для соперника. Тем не менее, бессмысленно радоваться – команда организована и дисциплинирована, старается как можно быстрее "заполнить" участки поля, осторожна в фазе обороны, причем защищаются все игроки без исключения.

Итог

Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко недоступны для Сергея Реброва. Приглашенные новички – это хорошо, но думаем, никто не будет спорить: есть некоторая боязнь за предстоящую встречу.

Это, безусловно, вызов для Украины – мы в таком положении, где категорически запрещено кем-то или чем-то пренебрегать. Букмекеры рисуют победу "сине-желтых", мы это допускаем, однако не уверены в ее легкости – Грузия мотивирована, знает ценность Лиги наций, этот турнир ей нужен. Никто не уверен, каким будет отборочный цикл к ЧМ-2026, и возможно третьесортное соревнование, наскоро придуманное УЕФА, поспособствует поездке в США, Канаду и Мексику.

Ребров не имеет права отступать, ведь потенциальное поражение, скорее всего, лишит его шанса на лидерство в группе. Если же, не дай Бог, мы оступимся, то на пресс-конференции прозвучит правдивая причина: травмы, травмы и травмы. Готовы поспорить, что в противном случае Ивана Калюжного бы не вызвали, да и ставка на Александра Назаренко задержалась. И скажите, что это не так.