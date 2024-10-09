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Израиль — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Гранд против нечастого гостя в элитной группе

Израиль — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland

UA-Футбол
Новина українською

Франция начнет октябрьское международное окно матчем против команды, которая на удивление поднялась в элитную группу Лиги наций.

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На исторический подъем у Израиля ушло 6 лет, но теперь ему очень тяжело. В сентябре израильтяне проиграли Бельгии и Италии, хотя и забили им по голу. Всего же у них только 2 победы в 9 последних встречах.

У Франции хватает своих проблем — тут и игра неважная, и Мбаппе выбыл, и Гризманн карьеру в сборной завершил. Тем не менее, в абсолютном измерении это совсем другой уровень.

Все, что требуется от команды Дидье Дешама — это показать на поле свое преимущество в классе.

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Удастся ли это "Ле Бле" - узнаем в четвер, 10 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

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