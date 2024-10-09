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Новичок Арсенала Мерино рассказал, чем отличается Премьер-Лига и Ла Лига
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Арсенала" Микель Мерино рассказал, чем отличается Премьер-Лига и Ла Лига.
"Правда в том, что я не так давно играю в Премьер-лиге, и поэтому не успел получить больше опыта, но здесь нужно быть более выносливым, а в Испании она более позиционная, более тактическая, но это две лиги высокого уровня".
Напомним, Мерино перешел в "Арсенал" этим летом из "Реал Сосьедад" за 32 млн евро без учета бонусов.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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