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Новичок Арсенала Мерино рассказал, чем отличается Премьер-Лига и Ла Лига

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Футболист поделился своими мыслями

Новичок Арсенала Мерино рассказал, чем отличается Премьер-Лига и Ла Лига

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Арсенала" Микель Мерино рассказал, чем отличается Премьер-Лига и Ла Лига.

"Правда в том, что я не так давно играю в Премьер-лиге, и поэтому не успел получить больше опыта, но здесь нужно быть более выносливым, а в Испании она более позиционная, более тактическая, но это две лиги высокого уровня".

Напомним, Мерино перешел в "Арсенал" этим летом из "Реал Сосьедад" за 32 млн евро без учета бонусов.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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