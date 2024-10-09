Новичок Арсенала Мерино рассказал, чем отличается Премьер-Лига и Ла Лига

Центральный полузащитник "Арсенала" Микель Мерино рассказал, чем отличается Премьер-Лига и Ла Лига.

"Правда в том, что я не так давно играю в Премьер-лиге, и поэтому не успел получить больше опыта, но здесь нужно быть более выносливым, а в Испании она более позиционная, более тактическая, но это две лиги высокого уровня".