Тренер сборной Греции перед матчем с Англией: Ни один наставник не может выходить на эти игры, думая лишь о сопернике

Сегодня стартует третий тур Лиги наций. В одном из поединков встретятся лидеры группы В2, а именно Англия и Греция. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "эллинов" Иван Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Саутгейт сделал большие вещи для английского футбола. Карсли изменил манеру игры Англии, он больше владеет мячом, игроки регулярно имеют больше свободы в выборе позиции. Он полагается на качество игроков, которые играют на флангах. В обоих матчах он очень доминировал, и мне понравился его стиль игры. Ни один наставник не может выходить на эти игры, думая только о сопернике. Мы думаем, что должны быть хорошими на поле, мы должны бросать вызов самим себе. Быть конкурентоспособными во всем, в нападении и защите... Есть много вещей, о которых мы говорим, и через обсуждение, а не через тренировки, мы должны придерживаться определенных футбольных вещей. Я вряд ли могу изменить свое тренерское мышление относительно того, как я хочу, чтобы играли мои команды. В сборной это сложнее из-за времени, но у нас есть качество", - заявил Иван Йованович.

Добавим, что матч Англия - Греция состоится 10 октября в 21:45 на стадионе "Уэмбли".