Тедеско накануне матча с Италией: Мы сосредоточены на этой игре, будет отличная атмосфера

В третьем туре Лиги наций сыграют между собой Италия и Бельгия. Доменико Тедеско в этом матче не сможет рассчитывать на Кевина де Брюйне, Амаду Онана, Алексиса Салемакерса и Ромелу Лукаку, поскольку большинство из них травмированы.

"Каждая игра важна, нам не хватает нескольких игроков. Мы вынуждены были вызвать молодежь и хоть это хорошо будет для их развития, но мы также должны быть сконцентрированы на результате. Мы старались как можно быстрее перевернуть страницу Евро, которое нас разочаровало. Мы столкнулись с командами, которые на бумаге казались хуже, но доказали, что могут бороться. Италия перешла на 3-5-2 или 3-4-3, но это не является чем-то совершенно новым, поскольку они играли по такой системе против Хорватии на Евро. Они стараются распространять игру на фланговых защитников, делают много поперечных передач и заполняют штрафную площадь большим количеством игроков. Они находятся в хорошей форме. Сейчас не лучшее время говорить обо мне и моих мечтах. Мы сосредоточены на этой игре, будет отличная атмосфера. Я не могу скрыть свою любовь к Италии и это будет мой первый матч против "Национале"", - заявил Доменико Тедеско.

Добавим, что матч Италия - Бельгия состоится сегодня, 10 октября, в 21:45 в Риме на "Стадио Олимпико".