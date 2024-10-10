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Форвард Грузии: Мы – лидеры группы, и я уверен, что для нас все закончится хорошо
Грузинский игрок верит в успех в матче против Украины
Фото: Georgian Football Team
Форвард сборной Грузии Георгий Гулиашвили поделился ожиданиями от предстоящих встреч в Лиге наций с национальными командами Украины и Албании.
"Попасть в сборную было моей мечтой. Я чувствую большую ответственность и сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране добиться успеха. Если я получу возможность сыграть, то сделаю все, чтобы улучшить свою статистику.
Предстоящие матчи очень важны для нас. Нам придется столкнуться с сильными соперниками, но мы – лидеры группы, и я уверен, что для нас все закончится хорошо", – сказал Гулиашвили.
После двух туров грузины лидируют в группе В1 Лиги наций, имея в активе 6 очков. В то же время сборная Украины замыкает квартет, уступив Албании (1:2) и Чехии (2:3).
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