Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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Израиль - Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Сборная Франции начнет октябрьское международное окно матчем против аутсайдера группы.
На бумаге у Израиля совсем мало шансов против гранда мирового футбола, но все же невыразительная игра "Ле Бле" в последних матчах вкупе с завершением карьеры в сборной Антуаном Гризманном и травмой Килиана Мбаппе оставляют израильтянам крупицу надежды.
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Лига наций. Лига А. 2-я группа. 2-й тур
10 октября. Будапешт. "Божик Арена"
Израиль 21:45 Франция
Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Ізраїль - ФранціяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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