  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Израиль - Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Франции начнет октябрьское международное окно матчем против аутсайдера группы.

На бумаге у Израиля совсем мало шансов против гранда мирового футбола, но все же невыразительная игра "Ле Бле" в последних матчах вкупе с завершением карьеры в сборной Антуаном Гризманном и травмой Килиана Мбаппе оставляют израильтянам крупицу надежды.

Favbet
13.0
6.50
1.24
Узнать больше

Лига наций. Лига А. 2-я группа. 2-й тур
10 октября. Будапешт. "Божик Арена"
Израиль 21:45 Франция
Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Ізраїль - Франція
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Австрия - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости