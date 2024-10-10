Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сборная Франции начнет октябрьское международное окно матчем против аутсайдера группы.

На бумаге у Израиля совсем мало шансов против гранда мирового футбола, но все же невыразительная игра "Ле Бле" в последних матчах вкупе с завершением карьеры в сборной Антуаном Гризманном и травмой Килиана Мбаппе оставляют израильтянам крупицу надежды.

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Лига наций. Лига А. 2-я группа. 2-й тур

10 октября. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль 21:45 Франция

Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3