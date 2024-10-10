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Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Италия - Бельгия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Англия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборные Италии и Бельгии играли на Евро-2024 в 1/8 финала, но ощущение, будто вылетели еще в групповом турнире с нулем очков. При этом обе не сменили тренеров, одновременно объявив о новом начале, новом пути. Обе в начале пути выполнили обязательную программу победой над Израилем. Однако их результаты против Франции в гостях диаметрально противоположны. Тенденция? Возможно, поймем в очном матче.

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Лига Наций. Группа А2. Третий тур
10 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Бельгия

Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)
Трансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Італія - Бельгія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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