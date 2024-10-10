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Италия - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Италия - Бельгия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Сборные Италии и Бельгии играли на Евро-2024 в 1/8 финала, но ощущение, будто вылетели еще в групповом турнире с нулем очков. При этом обе не сменили тренеров, одновременно объявив о новом начале, новом пути. Обе в начале пути выполнили обязательную программу победой над Израилем. Однако их результаты против Франции в гостях диаметрально противоположны. Тенденция? Возможно, поймем в очном матче.
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Лига Наций. Группа А2. Третий тур
10 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
Италия - Бельгия
Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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