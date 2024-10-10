Италия - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сборные Италии и Бельгии играли на Евро-2024 в 1/8 финала, но ощущение, будто вылетели еще в групповом турнире с нулем очков. При этом обе не сменили тренеров, одновременно объявив о новом начале, новом пути. Обе в начале пути выполнили обязательную программу победой над Израилем. Однако их результаты против Франции в гостях диаметрально противоположны. Тенденция? Возможно, поймем в очном матче.

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Лига Наций. Группа А2. Третий тур

10 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Трансляция - MEGOGO Футбол 1