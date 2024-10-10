Австрия - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

После первых двух сыгранных матчей в Австрии и Казахстане по одному зачетному пункту. Подопечные Рангника проиграли Норвегии и сыграли вничью со Словенией, команда россиянина Черчесова – наоборот. Однако, если австрийцы опустились по итогам прошлого сезона из Лиги А, то казахи лишь поднялись с дивизиона ниже. Теперь они решат, кто заслуживает быть на второй ступени больше.

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Лига наций, третий тур

Дивизион B, группа 3

10 октября, 21:45. "Райффайзен Арена" (Линц)

Австрия - Казахстан

Главный арбитр: Дональд Робертсон (Шотландия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5