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Австрия - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Австрия - Казахстан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Австрия - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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После первых двух сыгранных матчей в Австрии и Казахстане по одному зачетному пункту. Подопечные Рангника проиграли Норвегии и сыграли вничью со Словенией, команда россиянина Черчесова – наоборот. Однако, если австрийцы опустились по итогам прошлого сезона из Лиги А, то казахи лишь поднялись с дивизиона ниже. Теперь они решат, кто заслуживает быть на второй ступени больше.

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Лига наций, третий тур
Дивизион B, группа 3
10 октября, 21:45. "Райффайзен Арена" (Линц)

Австрия - Казахстан

Главный арбитр: Дональд Робертсон (Шотландия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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