Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Австрия - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Австрия - Казахстан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
После первых двух сыгранных матчей в Австрии и Казахстане по одному зачетному пункту. Подопечные Рангника проиграли Норвегии и сыграли вничью со Словенией, команда россиянина Черчесова – наоборот. Однако, если австрийцы опустились по итогам прошлого сезона из Лиги А, то казахи лишь поднялись с дивизиона ниже. Теперь они решат, кто заслуживает быть на второй ступени больше.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига наций, третий тур
Дивизион B, группа 3
10 октября, 21:45. "Райффайзен Арена" (Линц)
Главный арбитр: Дональд Робертсон (Шотландия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Популярное сейчас
- Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+
- Зеленский: Ситуация на поле боя дает возможность положить конец войне в 2025 году
- "Будет пересматриваться". Заместитель министра Минобороны - о критическом статусе спортивных клубов
- Бондарь - о матчах Лиги наций: Грузины Шахтера хотят обыграть нас, чтобы потом ходить и рассказывать, что победили нас
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine