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Норвегия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Норвегия - Словения: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Норвегия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После стартовых двух туров Лиги наций Словения и Норвегия находятся на первых местах таблицы, имея по 4 очка. Эти сборные еще не уступали в новом сезоне данного турнира, и точно хотят продолжить находиться в отличном настроении. Удастся ли это им - покажет игра.

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Лига наций. 3 тур

10.10.2024. Уллевол, Осло

Главный арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

Норвегия - Словения. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Норвегія - Словенія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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