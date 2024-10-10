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Норвегия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Норвегия - Словения: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После стартовых двух туров Лиги наций Словения и Норвегия находятся на первых местах таблицы, имея по 4 очка. Эти сборные еще не уступали в новом сезоне данного турнира, и точно хотят продолжить находиться в отличном настроении. Удастся ли это им - покажет игра.
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Лига наций. 3 тур
10.10.2024. Уллевол, Осло
Главный арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)
Норвегия - Словения. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Норвегія - СловеніяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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