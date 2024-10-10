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В сборной Англии оценили готовность Кейна сыграть в матче Лиги наций
В старте Гарри не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли прокомментировал физическое состояние Гарри Кейна перед поединком против национальной команды Греции в рамках группового этапа Лиги наций.
"У Гарри травма, небольшой ушиб. Мы не будем рисковать. Мы пока не исключаем его из заявки, но он не выйдет на поле в стартовом составе.
Надеюсь, он появится в игре в воскресенье [против Финляндии], но, опять же, время покажет. Я думаю, нам не стоит торопиться", - цитирует специалиста Bayern&Germany.
Матч Англия-Греция состоится сегодня, 10 октября, в 21:45.
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