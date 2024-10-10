В сборной Англии оценили готовность Кейна сыграть в матче Лиги наций

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли прокомментировал физическое состояние Гарри Кейна перед поединком против национальной команды Греции в рамках группового этапа Лиги наций.

"У Гарри травма, небольшой ушиб. Мы не будем рисковать. Мы пока не исключаем его из заявки, но он не выйдет на поле в стартовом составе.

Надеюсь, он появится в игре в воскресенье [против Финляндии], но, опять же, время покажет. Я думаю, нам не стоит торопиться", - цитирует специалиста Bayern&Germany.