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В сборной Англии оценили готовность Кейна сыграть в матче Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

В старте Гарри не будет

В сборной Англии оценили готовность Кейна сыграть в матче Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли прокомментировал физическое состояние Гарри Кейна перед поединком против национальной команды Греции в рамках группового этапа Лиги наций.

"У Гарри травма, небольшой ушиб. Мы не будем рисковать. Мы пока не исключаем его из заявки, но он не выйдет на поле в стартовом составе.

Надеюсь, он появится в игре в воскресенье [против Финляндии], но, опять же, время покажет. Я думаю, нам не стоит торопиться", - цитирует специалиста Bayern&Germany.

Матч Англия-Греция состоится сегодня, 10 октября, в 21:45.

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Англия Греция Лига Наций Харри Кейн травма Ли Карсли
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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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