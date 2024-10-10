Сольбаккен перед матчем со Словенией: Их очень тяжело сломать. У нас есть план на этот случай и то, как мы будем защищаться

Сегодня стартует третий тур Лиги наций. Один из поединков состоится в группе В3, где Норвегия будет принимать на своем поле Словению. Главный тренер скандинавов Столе Сольбаккен уверяет, что его подопечных ждет непростой соперник.

"Словению очень тяжело сломать. Мы разработали план на этот случай и то, как мы будем защищаться. Мы увидим удастся ли его реализовать, но также важно, чтобы игроки не получили повреждений", - заявил Столе Сольбаккен.

Добавим, что матч Норвегия - Словения состоится 10 октября в 21:45 на стадионе "Уллевол".