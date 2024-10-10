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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финляндия - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Финляндия - Ирландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Финляндия - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках Лиги наций Финляндия будет принимать Ирландию, две сборные, которые стремятся подняться в турнирной таблице. Финны известны своей организованной обороной и быстрыми контратаками, тогда как Ирландия делает ставку на физическую мощь и интенсивный стиль игры, что добавляет интриги этому поединку. Кто же выйдет победителем в этом противостоянии?

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Лига наций. 3-й тур

10.10.2024. Олимпийский стадион, Хельсинки

Главный арбитр: Александер Ставлев (Северная Македония)

Финляндия - Ирландия. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Трансляція матчу Фінляндія - Ірландія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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