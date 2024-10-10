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Финляндия - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Финляндия - Ирландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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В рамках Лиги наций Финляндия будет принимать Ирландию, две сборные, которые стремятся подняться в турнирной таблице. Финны известны своей организованной обороной и быстрыми контратаками, тогда как Ирландия делает ставку на физическую мощь и интенсивный стиль игры, что добавляет интриги этому поединку. Кто же выйдет победителем в этом противостоянии?
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Лига наций. 3-й тур
10.10.2024. Олимпийский стадион, Хельсинки
Главный арбитр: Александер Ставлев (Северная Македония)
Финляндия - Ирландия. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6
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