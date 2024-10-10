Главный тренер Словении: Мы знаем, что нас ждет в Норвегии, это будет веселая игра

В третьем туре Лиги наций Словения на выезде встретится с Норвегией. Несмотря на то, что у хозяев будет отсутствовать капитан Мартин Эдегор, главный тренер балканцев Матяж Кек подчеркнул, что скандинавская сборная по-прежнему является грозным оппонентом.

"У нас есть четыре очка, мы хорошо стартовали, возможно, сейчас есть немного больше негативного климата. Посмотрим, как мы отреагируем на эти вызовы. Мы знаем, что нас ждет в Норвегии, это будет веселая игра. Но я хочу, чтобы Словения была заметной, агрессивной, также с сильным защитным блоком", - заявил Матяж Кек.

Добавим, что поединок между Норвегией и Словенией состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.