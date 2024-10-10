  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Главный тренер Словении: Мы знаем, что нас ждет в Норвегии, это будет веселая игра
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Словении: Мы знаем, что нас ждет в Норвегии, это будет веселая игра

Лига наций УЕФА

Балканская сборная будет иметь сильного соперника

Главный тренер Словении: Мы знаем, что нас ждет в Норвегии, это будет веселая игра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В третьем туре Лиги наций Словения на выезде встретится с Норвегией. Несмотря на то, что у хозяев будет отсутствовать капитан Мартин Эдегор, главный тренер балканцев Матяж Кек подчеркнул, что скандинавская сборная по-прежнему является грозным оппонентом.

"У нас есть четыре очка, мы хорошо стартовали, возможно, сейчас есть немного больше негативного климата. Посмотрим, как мы отреагируем на эти вызовы. Мы знаем, что нас ждет в Норвегии, это будет веселая игра. Но я хочу, чтобы Словения была заметной, агрессивной, также с сильным защитным блоком", - заявил Матяж Кек.

Добавим, что поединок между Норвегией и Словенией состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Давид Рая о Дани Карвахаля и Родри: Это два невероятных человека, которые не любят проигрывать даже в марблы
yellow-arrow
Исландия – Уэльс. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
yellow-arrow
Конрад Лаймер: Мы должны показать свое лицо, и тогда неважно, что сделает Казахстан
Словения Норвегия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
siol.net
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости