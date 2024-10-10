Конрад Лаймер: Мы должны показать свое лицо, и тогда неважно, что сделает Казахстан

Сборная Австрии не достаточно удачно начала свой путь в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Рангника имеют лишь одно очко, но оба своих матча они проводили на выезде. Сегодня же их дома ждет Казахстан и австрийский полузащитник Конрад Лаймер перед игрой отметил, что они должны получить с этим соперником три очка.

"Всегда тяжело играть против соперников, которые глубоко обороняются. Мы должны вернуться к нашей игре. Мы должны показать свое лицо и тогда неважно, что сделает Казахстан. Чтобы остаться в Лиге наций, нужно побеждать", - заявил Конрад Лаймер.

Добавим, что матч Австрия - Казахстан состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.