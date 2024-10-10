  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Конрад Лаймер: Мы должны показать свое лицо, и тогда неважно, что сделает Казахстан
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конрад Лаймер: Мы должны показать свое лицо, и тогда неважно, что сделает Казахстан

Лига наций УЕФА

Das team должны улучшать свое турнирное положение

Конрад Лаймер: Мы должны показать свое лицо, и тогда неважно, что сделает Казахстан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Австрии не достаточно удачно начала свой путь в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Рангника имеют лишь одно очко, но оба своих матча они проводили на выезде. Сегодня же их дома ждет Казахстан и австрийский полузащитник Конрад Лаймер перед игрой отметил, что они должны получить с этим соперником три очка.

"Всегда тяжело играть против соперников, которые глубоко обороняются. Мы должны вернуться к нашей игре. Мы должны показать свое лицо и тогда неважно, что сделает Казахстан. Чтобы остаться в Лиге наций, нужно побеждать", - заявил Конрад Лаймер.

Добавим, что матч Австрия - Казахстан состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Давид Рая о Дани Карвахаля и Родри: Это два невероятных человека, которые не любят проигрывать даже в марблы
yellow-arrow
Исландия – Уэльс. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
yellow-arrow
Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
Австрия Казахстан Конрад Лаймер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kronen Zeitung
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости