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Фарерские острова - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Фарерские острова - Армения: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Фарерские острова - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборной Армении, которой руководит украинский специалист Александр Петраков, в матче третьего тура Лиги наций будет противостоять национальная команда Фарерских островов. После двух туров Армения занимает второе место турнирной таблице группы С Лиги наций, набрав 3 пункта. Фареры добыли лишь одно очко, сыграв вничью в сенсационной игре с Северной Македонией (1:1).

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Лига наций. 3-й тур

10.10.2024. Торсволлур, Торсхавн

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Украина)

Фарерские острова - Армения. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Трансляція матчу Фарерські острови - Вірменія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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