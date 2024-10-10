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Фарерские острова - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Фарерские острова - Армения: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборной Армении, которой руководит украинский специалист Александр Петраков, в матче третьего тура Лиги наций будет противостоять национальная команда Фарерских островов. После двух туров Армения занимает второе место турнирной таблице группы С Лиги наций, набрав 3 пункта. Фареры добыли лишь одно очко, сыграв вничью в сенсационной игре с Северной Македонией (1:1).
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Лига наций. 3-й тур
10.10.2024. Торсволлур, Торсхавн
Главный арбитр: Алексей Деревинский (Украина)
Фарерские острова - Армения. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7
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