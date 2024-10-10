  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Греция просила УЕФА перенести игру с Англией в рамках Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Греция просила УЕФА перенести игру с Англией в рамках Лиги наций

Лига наций УЕФА

Греческая федерация попросила перенести поединок из-за смерти Джорджа Балдока

Греция просила УЕФА перенести игру с Англией в рамках Лиги наций

Тransfermarkt

Новина українською

Менее чем за 24 часа до матча Лиги наций УЕФА между сборными Англии и Греции погиб игрок Джордж Болдок. В связи с этим греческая федерация попросила перенести поединок.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на греческие СМИ, УЕФА отказались переносить игру, заявив, что матч пройдет по расписанию. Обе команды будут носить черные повязки, а перед началом игры игрока почтят минутой молчания.

Защитника "Панатинаикоса" Джорджа Балдока нашли без признаков жизни в собственном бассейне в городе Глифада, недалеко от Афин.

Читайте такжеРейтинг вратарей АПЛ по проценту отраженных ударов в этом сезоне. Кто на первом месте?
По теме
yellow-arrow
Степаненко: Это неправда, что игроки не хотят играть за сборную Украины
yellow-arrow
Ребров: В матче с Чехией мы нанесли 20 ударов по воротам, а топ-сборные обычно делают 15-17 ударов за матч
yellow-arrow
Фарерские острова - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Англия Греция УЕФА Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости