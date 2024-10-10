Греция просила УЕФА перенести игру с Англией в рамках Лиги наций

Менее чем за 24 часа до матча Лиги наций УЕФА между сборными Англии и Греции погиб игрок Джордж Болдок. В связи с этим греческая федерация попросила перенести поединок.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на греческие СМИ, УЕФА отказались переносить игру, заявив, что матч пройдет по расписанию. Обе команды будут носить черные повязки, а перед началом игры игрока почтят минутой молчания.