Польша - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

После двух непростых побед в родных стенах над сборными Хорватии и Шотландии португальцы отправляются в гости к ещё одному неприятному сопернику - национальной команде Польши. Смогут ли "бело-красные" отобрать первые очки у фаворита группы?

Матч состоится в субботу, 12-го октября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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