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Украина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Украина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций

Sky Sports

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Грузии.

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Поединки "сине-желтых" в Лиге наций пройдут 11 и 14 октября, против Грузии и Чехии соответственно. У команды Реброва после 2 туров соревнования 0 очков, она занимает последнее место в группе. Сможет ли сборная Украины исправить ситуацию? Как проявят себя новички в команде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 11 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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