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Украина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Sky Sports
UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Грузии.
Поединки "сине-желтых" в Лиге наций пройдут 11 и 14 октября, против Грузии и Чехии соответственно. У команды Реброва после 2 туров соревнования 0 очков, она занимает последнее место в группе. Сможет ли сборная Украины исправить ситуацию? Как проявят себя новички в команде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 11 октября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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