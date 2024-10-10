Украина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций

UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Грузии.

Поединки "сине-желтых" в Лиге наций пройдут 11 и 14 октября, против Грузии и Чехии соответственно. У команды Реброва после 2 туров соревнования 0 очков, она занимает последнее место в группе. Сможет ли сборная Украины исправить ситуацию? Как проявят себя новички в команде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 11 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук