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Лига наций. Северная Македония разгромила сборную Латвии, Молдова минимально обыграла Андорру
Третий тур Лиги наций УЕФА
Фото: twitter.com/ffmmkd/Автор - невідомий
Сегодня, 10 октября, одновременно стартовали два матча третьего тура Лиги наций. Северная Македония сыграла в группе С4 против Латвии, а Молдова (группа D2) против Андорры.
Сборная Северной Македонии в первом тайме на 35-й минуте открыла счет, а после перерыва команда забила в ворота соперникам еще два мяча. Поединок завершился со счетом 0:3.
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В параллельном матче сборная Молдовы забила на экваторе первого тайма, и на финальных секундах поединка команда удвоила счет. Финальный свисток - 2:0.
|Лига наций. Группа С4
Латвия - Северная Македония - 0:3
Голы: Атанасов 35', Камили 70', Эльмас 90+3'
|Лига наций. Группа D2
Молдова - Андорра - 2:0
Гол: Ионицэ 31', Кожокару 90+5'
Турнирное положение в группе С4: Северная Македония занимает первое место, имея 7 очков. Далее идет Армения, которая еще будет играть свой третий матч, она имеет три балла. Латвия на третьем, с таким же количеством очков. А на последнем - сборная Фарерских островов, которая еще имеет матч в запасе.
Теперь относительно группы D2: Молдова на первой позиции - 6 баллов. Второе место за Мальтой (3), а на последнем у нас Андорра - 0 очков.
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