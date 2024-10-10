Лига наций. Северная Македония разгромила сборную Латвии, Молдова минимально обыграла Андорру

Сегодня, 10 октября, одновременно стартовали два матча третьего тура Лиги наций. Северная Македония сыграла в группе С4 против Латвии, а Молдова (группа D2) против Андорры.

Сборная Северной Македонии в первом тайме на 35-й минуте открыла счет, а после перерыва команда забила в ворота соперникам еще два мяча. Поединок завершился со счетом 0:3.

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В параллельном матче сборная Молдовы забила на экваторе первого тайма, и на финальных секундах поединка команда удвоила счет. Финальный свисток - 2:0.

Лига наций. Группа С4

Латвия - Северная Македония - 0:3

Голы: Атанасов 35', Камили 70', Эльмас 90+3' Лига наций. Группа D2

Молдова - Андорра - 2:0

Гол: Ионицэ 31', Кожокару 90+5'

Турнирное положение в группе С4: Северная Македония занимает первое место, имея 7 очков. Далее идет Армения, которая еще будет играть свой третий матч, она имеет три балла. Латвия на третьем, с таким же количеством очков. А на последнем - сборная Фарерских островов, которая еще имеет матч в запасе.

Теперь относительно группы D2: Молдова на первой позиции - 6 баллов. Второе место за Мальтой (3), а на последнем у нас Андорра - 0 очков.