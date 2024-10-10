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Лига наций. Северная Македония разгромила сборную Латвии, Молдова минимально обыграла Андорру

Лига наций УЕФА
Обновлено

Третий тур Лиги наций УЕФА

Лига наций. Северная Македония разгромила сборную Латвии, Молдова минимально обыграла Андорру

Фото: twitter.com/ffmmkd/Автор - невідомий

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 октября, одновременно стартовали два матча третьего тура Лиги наций. Северная Македония сыграла в группе С4 против Латвии, а Молдова (группа D2) против Андорры.

Сборная Северной Македонии в первом тайме на 35-й минуте открыла счет, а после перерыва команда забила в ворота соперникам еще два мяча. Поединок завершился со счетом 0:3.

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В параллельном матче сборная Молдовы забила на экваторе первого тайма, и на финальных секундах поединка команда удвоила счет. Финальный свисток - 2:0.

Лига наций. Группа С4
Латвия - Северная Македония - 0:3
Голы: Атанасов 35', Камили 70', Эльмас 90+3'		 Лига наций. Группа D2
Молдова - Андорра - 2:0
Гол: Ионицэ 31', Кожокару 90+5'

Турнирное положение в группе С4: Северная Македония занимает первое место, имея 7 очков. Далее идет Армения, которая еще будет играть свой третий матч, она имеет три балла. Латвия на третьем, с таким же количеством очков. А на последнем - сборная Фарерских островов, которая еще имеет матч в запасе.

Теперь относительно группы D2: Молдова на первой позиции - 6 баллов. Второе место за Мальтой (3), а на последнем у нас Андорра - 0 очков.

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