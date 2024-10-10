Лига наций. Финляндия - Ирландия 1:2. Борьба за три очка

Сегодня, 10 октября, встретились два аутсайдера группы В2 - сборные Финляндии и Ирландии. Предыдущий поединок между командами завершился победой в пользу Финляндии, тогда как команда Ирландии потерпела поражение. В Лиге Наций эти две команды в своей группе еще не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола.

В начале игры сборная Ирландии начала атаковать ворота финнов, но оборона отработала на все сто процентов. На 17-й минуте матча, после обрезки Коллинза, мяч перехватил Похьянпало. Нападающий выскочил один на один с голкипером сборной Ирландии и отправил мяч точно в ближний нижний угол ворот, под опорной ногой Келлехера. Через несколько минут "парни в зеленом", а именно вингер Чидози Огбене, со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Коллинз сбросил головой в центр на Фергюсона, а тот протолкнул мяч в сетку ворот финнов, но гол был отменен из-за того, что мяч пересек границы поля еще до того, как Коллинз отдал пас в центр.

После опасных моментов игра снова выровнялась: ирландцы и финны не уступали друг другу в контратаках и обороне. На 27-й минуте матча на фланге Камара получил удар по ногам в борьбе с О'Ши, судья был рядом и зафиксировал нарушение правил. Каллен отдал тонкий пас в штрафную площадь на ход Фергюсону, но тот не понял партнера и не пошел на мяч. До конца первого тайма ирландцы пытались сравнять счет, но "филины" не дали этого сделать.

В начале второго тайма "парни в зеленом" максимально атаковали ворота Лукаша Градецкого. Один из таких моментов произошел, когда нападающий "Селтика" Лиам Скейлз после навеса с углового сбросил головой на Сэмми Смодича, который пробил с лету из пределов вратарской площадки, но попал прямо в корпус Градецкого. Через несколько минут Огбене оказался на газоне в борьбе с Валти, и судья назначил штрафной удар в пользу ирландцев. Этот момент стал для них успешным, ведь Брейди навесил со штрафного на дальнюю стойку, где Скейлз, опередив защитников, ударом головой отправил мяч точно в нижний угол ворот. После гола ирландцы ненадолго передали инициативу "финнам", но после ряда замен как со стороны финнов, так и ирландцев, гости вновь вернули контроль на поле. Команды обстреливали друг друга, а на последних минутах игры, Робби Брейди стал героем матча для сборной Ирландии. Эбоселе протащил мяч по флангу и вырезал его на дальнюю штангу, где Брейди принял мяч и вторым касанием отправил его точно под перекладину. Финны пытались сравнять счет, но три очка добыла команда в зеленом.

Лига Наций. Группа B2. Третий тур.

Хельсинки. "Олимпийский стадион"

Финляндия - Ирландия, 1:2



Голы: Джоэл Похьянпало 17' — Лиам Скейлз 57', Робби Брейди 88'.

Финляндия: Лукаш Градецкий, Томаш Гальвес, Роберт Иванов, Артту Хосконен, Глен Камара, Робин Лод, Расмус Шюллер, Адам Штоль, Джоэл Похьянпало, Топи Кескинен, Лео Вальта.

Ирландия: Куивин Келлехер, Лиам Скейлз, Нэйтан Коллинз, Дара О’Ши, Финн Азаз, Джош Каллен, Робби Брейди, Джейсон Найт, Сэмми Смодич, Эван Фергюсон, Чидози Огбене.