Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мамардашвили - о матче против сборной Украины: Это будет тяжелый поединок
Футболист поделился своими ожиданиями от матча против украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили поделился своими ожиданиями от матча против Украины в рамках третьего тура Лиги наций.
"Это будет тяжелый матч. Украинцы будут не в оптимальном составе, но у них есть игроки уровня, который создаст нам достаточное сопротивление. Игра на выезде никогда не бывает легкой.
Также мы хотим дома победить Албанию и сохранить первое место в группе", - сказал грузин.
Напомним, что матч Украина - Грузия состоится 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Алиева объявили в розыск на России. Александр отреагировал
- Стефанчук: Демобилизация мужчин до 25 лет обрушит отдельные участки нашего фронта
- Найдите два отличия. Вратарская форма сборной Украины полностью идентична форме Бенфики. ФОТО
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек