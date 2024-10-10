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Мамардашвили - о матче против сборной Украины: Это будет тяжелый поединок

Лига наций УЕФА
Обновлено

Футболист поделился своими ожиданиями от матча против украинцев

Мамардашвили - о матче против сборной Украины: Это будет тяжелый поединок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили поделился своими ожиданиями от матча против Украины в рамках третьего тура Лиги наций.

"Это будет тяжелый матч. Украинцы будут не в оптимальном составе, но у них есть игроки уровня, который создаст нам достаточное сопротивление. Игра на выезде никогда не бывает легкой.

Также мы хотим дома победить Албанию и сохранить первое место в группе", - сказал грузин.

Напомним, что матч Украина - Грузия состоится 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
crystal sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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