Мамардашвили - о матче против сборной Украины: Это будет тяжелый поединок

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили поделился своими ожиданиями от матча против Украины в рамках третьего тура Лиги наций.

"Это будет тяжелый матч. Украинцы будут не в оптимальном составе, но у них есть игроки уровня, который создаст нам достаточное сопротивление. Игра на выезде никогда не бывает легкой.

Также мы хотим дома победить Албанию и сохранить первое место в группе", - сказал грузин.