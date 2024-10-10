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Укрепили лидерство в группе. Молдова - Андорра 2:0. Обзор матча и видео голов
Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона D Лиги наций 2024/25
Фото: Молдова
10 октября сборная Молдовы обыграла национальную команду Андорры со счетом 2:0.
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Молдаване открыли счет 21-й минуте, а последних секундах матча удвоили свое преимущество.
Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона D Лиги наций 2024/25
Молдова. "Зимбру"
Молдова - Андорра - 2:0
Голы: Ионицэ 31', Кожокару 90+5'
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