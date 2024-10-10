Гости разгромили своих соперников. Латвия - Северная Македония 0:3. Обзор матча и видео голов

Сегодня, 10 октября, в группе D2 состоялся матч между сборными Северной Македонии и Латвии в рамках третьего тура Лиги наций.

Македонцы открыли счет на экваторе первого тайма, после перерыва команда забила мяч в ворота сборной Латвии дважды - первый на 70-й минуте, а второй - на 90+3'.

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Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона С Лиги наций 2024/25

Латвия - Северная Македония - 0:3

Голы: Атанасов 35', Камили 70', Эльмас 90+3'