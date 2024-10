Вилли Саньоль — творец грузинского чуда. Он ругался с Зиданом, покинул Лигу 1 из-за расизма, а в Тбилиси привез психолога

Без преувеличения, вывести Грузию в плей-офф чемпионата Европы — подвиг.

Потом рассказывали, что Вилли Саньоль сам не верил и считал выход на турнир вершиной мечтаний. В способности достичь большего его убедила команда.

Мамардашвили от имени остальных сказал, что едет в Германию не туристом.

Как модно говорить: все, что было дальше — история.

A receção à seleção da Geórgia no regresso ao país após a histórica participação no Euro 2024 ???? pic.twitter.com/sY8RftKcxd

***

Вы точно помните Саньоля на поле, если вам хотя бы 25.

Цепкий был, неуступчивый. Мог доиграть матч с травмой и закрыть вингеров, которые значительно превосходили его в мастерстве.

Большинство запомнили Вилли в "Баварии", где он играл лучше всего, но еще до этого Саньоль выжигал правый фланг, вероятно, самого звездного "Монако". Бартез, Рафа Маркес, Коштинья, Гальярдо, Жюли, Риисе, Симоне, Трезеге — и во главе еще молодой и амбициозный Клод Пюэль.

В чемпионском сезоне-1999/2000 он пару раз менял Саньоля в первых таймах, когда тот не соответствовал уровню партнеров.

Вилли не обижался — говорил, что это было справедливо.

"Больше всего в мире ненавижу несправедливость. В детстве даже хотел стать полицейским".

В "Баварию", впрочем, его пригласили не за это, а потому что там уже сиял Биксант Лизаразю, и Ули Хенесс подумал, что два француза на флангах обороны выглядели бы хорошо.

Не прогадал, правда?

Уже в сезоне-2000/01 "Бавария" выиграла Лигу чемпионов, а в целом Саньйоль добыл с ней пять Серебряных салатниц и четыре Кубка Германии.

Another Bayern birthday boy ????



All the best on your 45th, Willy Sagnol! ????#MiaSanMia pic.twitter.com/a7mh0qdBRM