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Вилли Саньоль — творец грузинского чуда. Он ругался с Зиданом, покинул Лигу 1 из-за расизма, а в Тбилиси привез психолога
Соперника сборной Украины возглавляет яркая личность
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Без преувеличения, вывести Грузию в плей-офф чемпионата Европы — подвиг.
Потом рассказывали, что Вилли Саньоль сам не верил и считал выход на турнир вершиной мечтаний. В способности достичь большего его убедила команда.
Мамардашвили от имени остальных сказал, что едет в Германию не туристом.
"Очень хорошо, ведь я уже объездил Германию вдоль и поперек, так что туризм меня тоже не интересует", - ответил Саньоль.
Как модно говорить: все, что было дальше — история.
A receção à seleção da Geórgia no regresso ao país após a histórica participação no Euro 2024 ????pic.twitter.com/sY8RftKcxd— Cabine Desportiva (@CabineSport) July 3, 2024
***
Вы точно помните Саньоля на поле, если вам хотя бы 25.
Цепкий был, неуступчивый. Мог доиграть матч с травмой и закрыть вингеров, которые значительно превосходили его в мастерстве.
Большинство запомнили Вилли в "Баварии", где он играл лучше всего, но еще до этого Саньоль выжигал правый фланг, вероятно, самого звездного "Монако". Бартез, Рафа Маркес, Коштинья, Гальярдо, Жюли, Риисе, Симоне, Трезеге — и во главе еще молодой и амбициозный Клод Пюэль.
В чемпионском сезоне-1999/2000 он пару раз менял Саньоля в первых таймах, когда тот не соответствовал уровню партнеров.
L'AS Monaco souhaite un excellent anniversaire à Willy Sagnol, son ancien latéral droit, qui fête ce lundi ses 42 ans ! pic.twitter.com/EceEmjftvk— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) March 18, 2019
Вилли не обижался — говорил, что это было справедливо.
"Больше всего в мире ненавижу несправедливость. В детстве даже хотел стать полицейским".
В "Баварию", впрочем, его пригласили не за это, а потому что там уже сиял Биксант Лизаразю, и Ули Хенесс подумал, что два француза на флангах обороны выглядели бы хорошо.
Не прогадал, правда?
Уже в сезоне-2000/01 "Бавария" выиграла Лигу чемпионов, а в целом Саньйоль добыл с ней пять Серебряных салатниц и четыре Кубка Германии.
Another Bayern birthday boy ????— FC Bayern (@FCBayernEN) March 18, 2022
All the best on your 45th, Willy Sagnol! ????#MiaSanMia pic.twitter.com/a7mh0qdBRM
Он прижился, завел семью, очень любил Хенесса, которого называл "таким же прямым, как сам". Сложнее всего было с языком — немецкий не из легких — но все изменило рождение сына. "А что, если мне надо будет вызвать врача, а я не смогу?" - и уже через полгода Саньоль обсуждал с Ули какую-то книгу.
Да-да, он читал.
А когда все шло против его воли — ругался.
В конце карьеры в 2008-м яростно набросился на самого Отмара Хитцфельда, когда тот перевел его в полузащиту:
"Не хочу здесь играть! Ну не ван де Керхофф я! Если бы я хорошо играл в этом амплуа, то, наверное, другие тренеры уже бы додумались меня сюда поставить. Сейчас мы не разговариваем, сами видите. И я понимаю, что фаны свистят в мою сторону. Если бы Лука Тони играл правого защитника, они бы и его засвистали".
В ответ Хицфельд не взял Саньоля на выезд к "Зениту", и "Бавария" эпично влетела 0:4.
Позже они помирились, и Вилли признавал Отмара "лучшим тренером в жизни", что в целом для него типично, ведь похожая история была и с Зиданом в сборной на ЧМ-2006 после "того-самого" удара Матерацци.
Саньоль-то свой пенальти забил, а вот Трезеге — нет.
"Зидан извинился, но я не хотел с ним разговаривать. Я пошел в туалет и выкурил наверное 250 сигарет. Мы еще два года не общались".
Ту ссору завершил Зизу, придя на свадьбу Саньйоля с подарком.
Barthez; Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal; Makelele, Vieira; Ribéry, Zidane, Malouda; Thierry Henry.— Sala12 (@OficialSala12) June 23, 2021
TIMAÇO da França na semifinal da Copa de 2006, contra Portugal. #FRA pic.twitter.com/vWf2h0upjP
***
Такой уж человек — не признает компромиссов.
И еще Саньоль точно не планировал завершать в 2008-м в 31 год, но разрыв ахиллова сухожилия скорректировал жизнь.
Что было делать?
Пошел в менеджеры, в 2011-м стал спортдиром сборных Франции (ага, "пост Маркевича"), но поколению Насри, Бензема и Бен-Арфа не помог.
Зато Саньоль пробился в тренеры — спонтанно, ведь никто и представить не мог, что Франция U-21 не попадет на Евро-2013 из-за загула своих лидеров Бен-Йеддера, Гризманна и Мвила. Тренер Эрик Момбертс их покрывал, за что был уничтожен, а пост отдали Саньолю, чтобы не привлекать посторонних.
#LastTW Pour l'équipe de #France A #Deschamps et les Espoirs #Sagnol, ce sera jeudi prochain à 14h pic.twitter.com/jNZLMNVkAk— VESTIAIRES coaching (@VESTcoaching) February 25, 2014
В итоге во главе Франции U-21 Вилли одержал 7 побед в 9 матчах с разницей голов 29:6.
Ясно, что о нем немедленно заговорили — мол, вот он, новый Венгер.
В 2014-м "Бордо" выбрал его, а не Зидана, и снова удачно. В дебютном сезоне на "Шабан Дельма" экс-баварец занял 6-е место в Лиге 1. Все его решения, как возвращение Ярослава Плашила, подписание Вахби Хазри, расширенные полномочия Николя Паллуа сработали.
Пожалуй, он бы до сих пор успешно тренировал дома и не знал никакой Грузии, если бы не одно интервью в 2015-ом:
"Пока я возглавляю "Бордо", мы будем покупать меньше игроков из Африки. Я не хочу каждые два года терять по полсостава из-за КАН. К тому же основные преимущества африканцев — дешевые, мощные, боевитые. Но для хорошего футбола нужны и другие качества — техника, ум, дисциплина".
Потом Саньоль оправдывался, что имел в виду тактическую грамотность, а не интеллект, но кто поверил?
Его затравили, команда по-тихому начала сливать, и вскоре после 14-го места в сезоне-2015/16 Саньоль оказался на улице.
Ненадолго, да, поскольку Анчелотти вскоре забрал к себе в штаб "Баварии" - он искал человека, который все там знает. Но и тот проект просуществовал всего 2 месяца.
***
Чтобы не исчезать насовсем, Вилли стал типа "экспертом".
Стиль как у Леоненко; например, советовал тренеру "Барсы" "отрастить яйца и заставить Месси помочь Гризманну". Для лучшего места на Западе не хватало репутации.
Ну, а Грузия предложила серьезную работу — пост тренера.
Вилли сначала приехал оценить масштаб задачи, а когда уже подписал контракт, то привез с собой экс-скаута "Тоттенхэма", а ныне магистра психологии Дэвида Уэбба, который должен был охладить горячих грузин, добавить им баланса и терпения.
"Грузины очень любят свою страну и играют за нее страстно, особенно дома. Вилли хотел, чтобы я поработал над их эмоциональностью, и чтоб они больше сосредотачивались на футболе".
Как ни странно, все получилось.
Уэбб говорит, что в плане хладнокровия решающий стык за место на Евро против Греции был лучшим для команды.
Ну, а уже остальную работу Саньоль выполнил сам.
У нас любят "увольнять" тренеров за пару неудач, но Вилли с Грузией проиграл 7 из 9 первых матчей, и лишь тогда Сакартвело стала напоминать приличную сборную. Во-первых, помог переход на 5-3-2, ведь у грузин нет сильных центрбеков, надо брать числом. Также и Хвича неожиданно раскрылся как оттянутый нападающий.
Во-вторых, Саньоль очень удачно "украл" во Франции Жоржа Микаутадзе — уроженца Лиона, чьи родители, однако, научили сына не только говорить, но и писать на грузинском.
???????? ???????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ???? ???????????????????????????? !— ???????????????????????????????? (@GonebackOff) July 20, 2024
Georges #Mikautadze est passé par son ancien club du FC GERLAND pour une petite préparation individuelle ????
[???? footballyon69 sur Instagram] pic.twitter.com/qwcsEQzUzT
Ну, и ко всему так совпало, что в 2020-х в Грузии созрело лучшее поколение с середины 90-х. Мамардашвили уже на контракте в "Ливерпуле", Чакветадзе - в "Уотфорде", Давиташвили солирует в "Сент-Этьене", Китеишвили — чемпион Австрии, Кочорашвили — лидер "Леванте". И это помимо Жоржа и Хвичи.
Ну, и главное, всем им по 23-27 лет.
Саньоль понятия не имел об этом, когда подписывался, но должна же судьба иногда улыбаться? И сейчас о нем уже осторожно вспоминают на родине.
***
Он уйдет, если будет хорошее предложение.
На Евро-2024 Вилли имел самую низкую зарплату среди 24 тренеров — всего 200 тысяч евро в год. Для контекста, у Реброва — 1,25 млн.
Вместе с тем, в Грузии Саньоль возродил репутацию, и теперь захочет достойные варианты, а не что попало.
"Тренер очень спокойный, его уверенность передалась нам. У нас всегда хватало хороших игроков, но он сделал из нас одну семью, и нам приятно проводить время вместе", - говорит Отар Китеишвили.
Много ли наставников сборных заслужили такие слова от команды?
Сейчас Саньоль будто пророк для грузин, огромный авторитет, ведь еще никогда эта сборная не играла так стабильно. 4:1 с Чехией и 1:0 на поле Албании в сентябре уже и не особо удивили.
Эта команда умеет бежать вперед, и знает, как нивелировать угрозу от соперника. Когда не получается — страхует выдающийся Мамардашвили. При этом Вилли у бровки ледяной, как никогда в жизни:
"Это потому, что грузины горячие. Если я тоже буду горячиться, у нас ничего не получится".
Пожалуй, так и есть.
И никаких секретов от СМИ — он даже предматчевую установку перед Португалией пересказал:
"Я просил лишь играть дисциплинированно без мяча, а когда он попадет к нам, то действовать без малейшего давления, словно нам по 16-17 лет".
Как модно говорить: все, что было потом — история.
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