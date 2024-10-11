Вилли Саньоль — творец грузинского чуда. Он ругался с Зиданом, покинул Лигу 1 из-за расизма, а в Тбилиси привез психолога

Без преувеличения, вывести Грузию в плей-офф чемпионата Европы — подвиг.

Потом рассказывали, что Вилли Саньоль сам не верил и считал выход на турнир вершиной мечтаний. В способности достичь большего его убедила команда.

Мамардашвили от имени остальных сказал, что едет в Германию не туристом.

"Очень хорошо, ведь я уже объездил Германию вдоль и поперек, так что туризм меня тоже не интересует", - ответил Саньоль.

Как модно говорить: все, что было дальше — история.

A receção à seleção da Geórgia no regresso ao país após a histórica participação no Euro 2024 ????pic.twitter.com/sY8RftKcxd — Cabine Desportiva (@CabineSport) July 3, 2024

***

Вы точно помните Саньоля на поле, если вам хотя бы 25.

Цепкий был, неуступчивый. Мог доиграть матч с травмой и закрыть вингеров, которые значительно превосходили его в мастерстве.

Большинство запомнили Вилли в "Баварии", где он играл лучше всего, но еще до этого Саньоль выжигал правый фланг, вероятно, самого звездного "Монако". Бартез, Рафа Маркес, Коштинья, Гальярдо, Жюли, Риисе, Симоне, Трезеге — и во главе еще молодой и амбициозный Клод Пюэль.

В чемпионском сезоне-1999/2000 он пару раз менял Саньоля в первых таймах, когда тот не соответствовал уровню партнеров.

L'AS Monaco souhaite un excellent anniversaire à Willy Sagnol, son ancien latéral droit, qui fête ce lundi ses 42 ans ! pic.twitter.com/EceEmjftvk — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) March 18, 2019

Вилли не обижался — говорил, что это было справедливо.

"Больше всего в мире ненавижу несправедливость. В детстве даже хотел стать полицейским".

В "Баварию", впрочем, его пригласили не за это, а потому что там уже сиял Биксант Лизаразю, и Ули Хенесс подумал, что два француза на флангах обороны выглядели бы хорошо.

Не прогадал, правда?

Уже в сезоне-2000/01 "Бавария" выиграла Лигу чемпионов, а в целом Саньйоль добыл с ней пять Серебряных салатниц и четыре Кубка Германии.

Another Bayern birthday boy ????



All the best on your 45th, Willy Sagnol! ????#MiaSanMia pic.twitter.com/a7mh0qdBRM — FC Bayern (@FCBayernEN) March 18, 2022

Он прижился, завел семью, очень любил Хенесса, которого называл "таким же прямым, как сам". Сложнее всего было с языком — немецкий не из легких — но все изменило рождение сына. "А что, если мне надо будет вызвать врача, а я не смогу?" - и уже через полгода Саньоль обсуждал с Ули какую-то книгу.

Да-да, он читал.

А когда все шло против его воли — ругался.

В конце карьеры в 2008-м яростно набросился на самого Отмара Хитцфельда, когда тот перевел его в полузащиту:

"Не хочу здесь играть! Ну не ван де Керхофф я! Если бы я хорошо играл в этом амплуа, то, наверное, другие тренеры уже бы додумались меня сюда поставить. Сейчас мы не разговариваем, сами видите. И я понимаю, что фаны свистят в мою сторону. Если бы Лука Тони играл правого защитника, они бы и его засвистали".

В ответ Хицфельд не взял Саньоля на выезд к "Зениту", и "Бавария" эпично влетела 0:4.

Позже они помирились, и Вилли признавал Отмара "лучшим тренером в жизни", что в целом для него типично, ведь похожая история была и с Зиданом в сборной на ЧМ-2006 после "того-самого" удара Матерацци.

Саньоль-то свой пенальти забил, а вот Трезеге — нет.

"Зидан извинился, но я не хотел с ним разговаривать. Я пошел в туалет и выкурил наверное 250 сигарет. Мы еще два года не общались".

Ту ссору завершил Зизу, придя на свадьбу Саньйоля с подарком.

Barthez; Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal; Makelele, Vieira; Ribéry, Zidane, Malouda; Thierry Henry.



TIMAÇO da França na semifinal da Copa de 2006, contra Portugal. #FRA pic.twitter.com/vWf2h0upjP — Sala12 (@OficialSala12) June 23, 2021

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Такой уж человек — не признает компромиссов.

И еще Саньоль точно не планировал завершать в 2008-м в 31 год, но разрыв ахиллова сухожилия скорректировал жизнь.

Что было делать?

Пошел в менеджеры, в 2011-м стал спортдиром сборных Франции (ага, "пост Маркевича"), но поколению Насри, Бензема и Бен-Арфа не помог.

Зато Саньоль пробился в тренеры — спонтанно, ведь никто и представить не мог, что Франция U-21 не попадет на Евро-2013 из-за загула своих лидеров Бен-Йеддера, Гризманна и Мвила. Тренер Эрик Момбертс их покрывал, за что был уничтожен, а пост отдали Саньолю, чтобы не привлекать посторонних.

В итоге во главе Франции U-21 Вилли одержал 7 побед в 9 матчах с разницей голов 29:6.

Ясно, что о нем немедленно заговорили — мол, вот он, новый Венгер.

В 2014-м "Бордо" выбрал его, а не Зидана, и снова удачно. В дебютном сезоне на "Шабан Дельма" экс-баварец занял 6-е место в Лиге 1. Все его решения, как возвращение Ярослава Плашила, подписание Вахби Хазри, расширенные полномочия Николя Паллуа сработали.

Пожалуй, он бы до сих пор успешно тренировал дома и не знал никакой Грузии, если бы не одно интервью в 2015-ом:

"Пока я возглавляю "Бордо", мы будем покупать меньше игроков из Африки. Я не хочу каждые два года терять по полсостава из-за КАН. К тому же основные преимущества африканцев — дешевые, мощные, боевитые. Но для хорошего футбола нужны и другие качества — техника, ум, дисциплина".

Потом Саньоль оправдывался, что имел в виду тактическую грамотность, а не интеллект, но кто поверил?

Его затравили, команда по-тихому начала сливать, и вскоре после 14-го места в сезоне-2015/16 Саньоль оказался на улице.

Ненадолго, да, поскольку Анчелотти вскоре забрал к себе в штаб "Баварии" - он искал человека, который все там знает. Но и тот проект просуществовал всего 2 месяца.

***

Чтобы не исчезать насовсем, Вилли стал типа "экспертом".

Стиль как у Леоненко; например, советовал тренеру "Барсы" "отрастить яйца и заставить Месси помочь Гризманну". Для лучшего места на Западе не хватало репутации.

Ну, а Грузия предложила серьезную работу — пост тренера.

Вилли сначала приехал оценить масштаб задачи, а когда уже подписал контракт, то привез с собой экс-скаута "Тоттенхэма", а ныне магистра психологии Дэвида Уэбба, который должен был охладить горячих грузин, добавить им баланса и терпения.

"Грузины очень любят свою страну и играют за нее страстно, особенно дома. Вилли хотел, чтобы я поработал над их эмоциональностью, и чтоб они больше сосредотачивались на футболе".

Как ни странно, все получилось.

Уэбб говорит, что в плане хладнокровия решающий стык за место на Евро против Греции был лучшим для команды.

Ну, а уже остальную работу Саньоль выполнил сам.

У нас любят "увольнять" тренеров за пару неудач, но Вилли с Грузией проиграл 7 из 9 первых матчей, и лишь тогда Сакартвело стала напоминать приличную сборную. Во-первых, помог переход на 5-3-2, ведь у грузин нет сильных центрбеков, надо брать числом. Также и Хвича неожиданно раскрылся как оттянутый нападающий.

Во-вторых, Саньоль очень удачно "украл" во Франции Жоржа Микаутадзе — уроженца Лиона, чьи родители, однако, научили сына не только говорить, но и писать на грузинском.

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Georges #Mikautadze est passé par son ancien club du FC GERLAND pour une petite préparation individuelle ????



[???? footballyon69 sur Instagram] pic.twitter.com/qwcsEQzUzT — ???????????????????????????????? (@GonebackOff) July 20, 2024

Ну, и ко всему так совпало, что в 2020-х в Грузии созрело лучшее поколение с середины 90-х. Мамардашвили уже на контракте в "Ливерпуле", Чакветадзе - в "Уотфорде", Давиташвили солирует в "Сент-Этьене", Китеишвили — чемпион Австрии, Кочорашвили — лидер "Леванте". И это помимо Жоржа и Хвичи.

Ну, и главное, всем им по 23-27 лет.

Саньоль понятия не имел об этом, когда подписывался, но должна же судьба иногда улыбаться? И сейчас о нем уже осторожно вспоминают на родине.

***

Он уйдет, если будет хорошее предложение.

На Евро-2024 Вилли имел самую низкую зарплату среди 24 тренеров — всего 200 тысяч евро в год. Для контекста, у Реброва — 1,25 млн.

Вместе с тем, в Грузии Саньоль возродил репутацию, и теперь захочет достойные варианты, а не что попало.

"Тренер очень спокойный, его уверенность передалась нам. У нас всегда хватало хороших игроков, но он сделал из нас одну семью, и нам приятно проводить время вместе", - говорит Отар Китеишвили.

Много ли наставников сборных заслужили такие слова от команды?

Сейчас Саньоль будто пророк для грузин, огромный авторитет, ведь еще никогда эта сборная не играла так стабильно. 4:1 с Чехией и 1:0 на поле Албании в сентябре уже и не особо удивили.

Эта команда умеет бежать вперед, и знает, как нивелировать угрозу от соперника. Когда не получается — страхует выдающийся Мамардашвили. При этом Вилли у бровки ледяной, как никогда в жизни:

"Это потому, что грузины горячие. Если я тоже буду горячиться, у нас ничего не получится".

Пожалуй, так и есть.

И никаких секретов от СМИ — он даже предматчевую установку перед Португалией пересказал:

"Я просил лишь играть дисциплинированно без мяча, а когда он попадет к нам, то действовать без малейшего давления, словно нам по 16-17 лет".

Как модно говорить: все, что было потом — история.