Лига Наций. Англия - Греция 1:2. Катастрофическая недооценка соперника

Накануне этой встречи у обеих команд были свои важные кадровые потери. Например, Ли Карсли не мог рассчитывать на Харри Кейна и Джека Грилиша из-за повреждений, а Иван Йованович был вынужден обходиться без Костаса Цимикаса. Интересно, что Карсли решил выпустить на поле чрезвычайно атакующий состав, сборная "тьох львов" выше линии обороны имела только одного игрока, которого можно считать оборонительным - это Деклан Райс. Остальные все бросились в атаку. Это просто смелый ход от главного тренера, или недооценка соперника - здесь каждый решит сам для себя.

Впереди сегодня не было наконечника и классического форварда, эту роль выполнял Джуд Беллингем, а центр был настолько насыщен атакующими футболистами, что они мешали сами себе, при этом оставляя позади огромные зоны для атак соперника.

Мотивации грекам было не занимать, учитывая трагедию, произошедшую вчера, когда неожиданно ушел из жизни бывший защитник сборной Греции Джордж Болдок. После того, как мы увидели немного неуверенный старт от эллинов, они адаптировались и даже выглядели интереснее своих соперников.

Несколько неплохих попыток от Беллингема и Палмера, каждая из которых не достигла своей цели, никак не сравнятся с моментами, которые были у Павлидиса после быстрой контратаки, немного мимо ворот он пробил. А потом и супервозможность была у Бакасетаса, который воспользовался ошибкой Пикфорда и пробивал по пустым воротам, только отчаянная игра Колвилла спасла тот момент.

До конца первого тайма мы так и не увидели хороших моментов у ворот Влаходимоса. Игроки сборной Англии не совсем понимали, как им нужно действовать при такой схеме и частично повторяли функции друг друга, что точно не могло положительно повлиять на игру. А эллины периодически находили свои моменты на контратаках, это было несложно, но не хватало точно удара.

Такой удар пришел уже во втором тайме, когда Павлидис получил криминально много пространства в штрафной площадке, не играли против него плотно, в частности это касается Деклана Райса и после небольшого прохода нападающий "Бенфики" попал точно в ворота Пикфорда. 0:1 в пользу гостей и сказать, что "Уэмбли" был в шоке - это ничего не сказать.

После этого травму получил еще и Букайо Сака, поэтому его пришлось заменить и на поле вышел Нони Мадуэке. Прямо большой потерей в контексте этого матча все равно его не назвать, ведь Букайо мы почти не видели весь матч, растворился лидер "Арсенала". Положительно на игру повлиял выход Олли Уоткинса, наконец профильный нападающий в этой команде, стало по крайней мере понятно, на кого пасовать и кого искать своими передачами.

Палмер выдал великолепный пас на нападающего "Астон Виллы" после перехвата, впрочем с очень хорошей позиции Уоткинс пробил выше ворот. Однако это уже выглядело интереснее, чем все атаки, которые были до этого. Ближе к концу матча характер игры особо не менялся: хозяева поля пытались найти свой момент в позиционных атаках, а греки просто массированно оборонялись и периодически выскакивали в собственные контратаки, которые обычно завершались фиксацией офсайда. Но даже так гости выглядели острее и в итоге нашли свой второй отмененный гол (да, еще в первом тайме они забили из офсайда). На этот раз Павлидис замыкал передачу Цолиса, однако оказался в небольшом офсайде.

Сразу после этого последовал уже чистый ответ от англичан, когда Доминик Соланке сделал прострел вдоль штрафной площадки и никто так и не откликнулся на этот пас, пока с мощным ударом не набежал Джуд Беллингем. Удар от Джуда был тяжелым для голкипера, поскольку перед ним было много других игроков, которые мешали видеть мяч. Поэтому 1:1. Хотя назвать такое развитие событий справедливым язык не повернется.

За справедливость сегодня отвечал разве что Павлидис. Когда казалось, что мы увидим финальный штурм от хозяев поля, Греция вылетела в очередную контратаку и после нескольких неудачных и заблокированных попыток пробить круглый попал к Павлидису, который нашел момент и точно поразил ворота англичан. Это победный гол в момент, когда греки по идее должны были удерживать ничью. Просто браво, великолепное выступление.

А Ли Карсли очевидно недооценил своего соперника, когда решил выходить на поле в столь атакующем составе без мысли об обороне. Это было катастрофично. Теперь Греция единолично возглавляет группу и опережает трех львов на три очка. Это первая в истории победа Греции над сборной Англии.

Лига Наций. Лига В. Группа 2, третий тур

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Англия — Греция 1:2

Голы: Беллингем (87) — Павлидис (49, 90+4)

*На 83-й минуте гол Эвангелоса Павлидиса был отменен из-за офсайда

Англия: Пикфорд — Александер-Арнолд, Стоунз, Колвилл, Льюис — Райс, Палмер — Фоден (Соланке, 72) — Сака (Мадуэке, 52), Беллингем, Гордон (Уоткинс, 60)

Греция: Влаходимос — Рота, Мавропанос, Кулиеракис, Яннулис — Курбелис (Менталос, 73), Сиопис (Зафейрис, 66) — Масурас (Пелкас, 65), Бакасетас (Вагианнидис, 86), Цолис (Константелиас, 86) — Павлидис

Предупреждения: Сака (45+1), Райс (53) — Кулиеракис (6), Курбелис (71), Павлидис (90+1), Пелкас (90+2)