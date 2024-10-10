Лига наций. Норвегия - Словения 3:0. Холанд стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной

Лига наций. 3 тур

10.10.2024. Уллевол, Осло

Главный арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

Норвегия - Словения 3:0

Норвегия: Нюланд, Айер, Ганче-Ольсен, Эстигор (Педерсен 46), Вольф, Риерсон (Ветлесен 82), Берге, Торсбю (Берг 75), Серлот (Ларсен 75), Нуса (Деннум 75), Холанд

Словения: Облак, Янжа, Дркушич, Бийол, Балковец (Випотник 57), Стоянович, Гнезда Черин (Иличич 79), Елсник, Петрович (Куртич 73), Шпорар (Целар 57), Шешко (Крамер 79)

Предупреждения: Берг 88 - Стоянович 63

Голы: Голанд 7, 62, Серлот 52

Норвегия и Словения решили начать игру 3-го тура Лиги наций на радость болельщикам. Команды не засиживались в обороне, старались быстро выходить в атаки и благодаря этому создали немало моментов. Первые минуты были за хозяевами. Уже на 2-й минуте скандинавы создали опасность у ворот соперника. Защитники и голкипер отыграли как нужно. Особенно Балковец, который заблокировал удар Холанда с острого угла.

Почти сразу свой момент момент нашел и Серлот. Он замыкал подачу с фланга головой, однако мяч полетел выше ворот. А вот на 7-й минуте норвежцы таки дожали гостей. Их напор был заметен невооруженным глазом, поэтому быстрому голу нечего и удивляться. Нуса нанес удар из-за пределов штрафной, Облак парировал, но на добивании сыграл Холанд. Опять этот неугомонный Эрлинг.

Словения понимала, что нужно отвечать. Первую попытку мы увидели на 18-й минуте, когда Шпорар головой переправил мяч над перекладиной. Еще через некоторое время лучшие выстрелы получились у Шешко и Черина. Здесь уже нужно хвалить голкипера Нюланда. Его сейвы не позволили словенцам сравнять счет в первом тайме.

Очень активным в этой 45-минутке был Нуса. Во-первых, помним его участие во время забитого гола. Во-вторых, он тоже имел огромное желание отличиться результативным ударом. Однажды его удар под перекладину вытащил Облак, а в другом случае, когда смог выбежать с голкипером один на один, промахнулся. Шкиряный покатился возле стойки.

Во втором тайме Словении стало еще тяжелее. Игра продолжалась в быстром темпе, с большим количеством атак Норвегии. На 52-й минуте ошибка в передаче защитника Дркушича привела к перехвату и навалу на ворота части норвежцев. Эпизод завершился точным ударом Серлота, который остался без присмотра в штрафной площадке. Так счет стал 2:0.

Еще через 10 минут мы увидели третий гол Норвегии. Нуса вырезал красивую передачу на Серлота по левому флангу, тот протащил мяч, отдал в центр, и Холанд оттуда первым касанием переправил сферу в левый угол ворот. Дубль Холанда, 1+1 для Серлота и снова отмечаем участие Нусы. Эти парни сегодня сделали результат.

Однако больше всего данный матч запомнится именно Эрлингу. Сегодня он побил рекорд, который держался 92 года. Холанд сумел стать лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. Только посмотрите на эти феноменальные показатели: 36 поединков, 34 гола и 3 ассиста. Просто нет слов. И это на глазах отца, который сегодня болел за сына на трибунах.

После третьего гола игра несколько успокоилась. Норвегия все, что было нужно уже сделала. Но стоит немного поговорить о Словении. Откровенно полный провал от команды Кека. Инертная игра, отсутствие желания забивать, куча ошибок в обороне... Что сегодня произошло со Словенией - загадка. Мы знаем эту команду в совсем другом виде. Заслуженное поражение.

Норвегия, тем временем, единолично возглавляет группу. Теперь у нее 7 очков. Далее Австрия и Словения, у которых по 4 балла, а замыкает квартет Казахстан со своим 1 зачетным пунктом.