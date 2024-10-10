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Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии
Холанд обновил рекорд сборной Норвегии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Лиги наций против Словении форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился дублем.
24-летний нападающий "Манчестер Сити" открыл счет уже на 7-й минуте встречи, а на 62-й минуте удвоил преимущество своей команды. Эти голы стали для Холанда 33-м и 34-м в составе национальной сборной всего в 36 матчах.
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Таким образом, Эрлинг установил новый рекорд сборной Норвегии по количеству забитых мячей, обойдя легендарного Йоргена Юве, который забил 33 гола в 45 матчах.
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