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Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Лига наций УЕФА
Обновлено

Холанд обновил рекорд сборной Норвегии

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче Лиги наций против Словении форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился дублем.

24-летний нападающий "Манчестер Сити" открыл счет уже на 7-й минуте встречи, а на 62-й минуте удвоил преимущество своей команды. Эти голы стали для Холанда 33-м и 34-м в составе национальной сборной всего в 36 матчах.

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Таким образом, Эрлинг установил новый рекорд сборной Норвегии по количеству забитых мячей, обойдя легендарного Йоргена Юве, который забил 33 гола в 45 матчах.

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Норвегия Манчестер Сити Лига Наций Эрлинг Холанд
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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