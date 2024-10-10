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Лига наций. Израиль — Франция 1:4. Реализовали все, что создали

Лига наций УЕФА

Без сенсаций

Лига наций. Израиль — Франция 1:4. Реализовали все, что создали

Фото: x.com/equipedefrance

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Франция без блеска, но одолела аутсайдера своей группы — Израиль.

По факту, команды реализовали абсолютно все моменты, которые имели. Израильтяне вообще всего раз ударили в створ ворот — и это был гол. "Ле Бле" атаковали чуть продуктивнее, но тоже 4 из 5 попыток пробили Глейзера.

Первым был Камавинга — плохой дальний удар, но голкипер "Црвены Звезды" умудрился его пропустить.

Второй мяч Франции — это гениальный дриблинг от Криса Нкунку, который обыграл на носовом платке пятерых и пробил в нижний угол.

Между этими голами свой мяч придумал Израиль: помог блестящий заброс Глуха на Гандельмана, который прозевали Салиба и Конате.

Второй тайм начался вообще без креатива. Франция катала мяч туда-сюда, Израиль вяло прессинговал, а как только в конце попробовал хотя бы перейти на чужую половину большими силами, сразу был пойман на контратаке. Гендузи и Барколя по разу забыли в пределах штрафной — и те не простили.

Плюс до впечатлений — сильный дождь, минимум болельщиков, низкий темп. Типичный "дешамовский" матч.

В таблице у "Ле Бле" теперь 6 очков, это 2-е место. У Израиль — по прежнему 0 баллов, и единственная хорошая новость — это что команда забила всем грандам, с которыми играла.

3-й тур Лиги наций. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль — Франция — 1:4

Голы: Гандельман, 24 — Камавинга, 6, Нкунку, 28, Гендузи, 87, Барколя, 89

Израиль: Глейзер — Фейнгольд, Нахмиас, Балтакса — Абада, Джабер (Гроппер, 76), Абу Фани (Азулай, 67), Азиза (Битон, 76) — Гандельман (Перец, 62), Барибо (Халаили, 62), Глух

Франция: Меньян — Кунде, Конате, Салиба, Тео Эрнандес (Динь, 90) — Чуамени (Заир-Эмери, 90), Камавинга (Фофана, 70) — Дембеле, Олизе (Барколя, 70), Нкунку (Гендузи, 77) — Коло Муани

Предупреждение: Камавинга, 18

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