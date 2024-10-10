Лига наций. Австрия – Казахстан 4:0. Гости не приехали

Лига наций, третий тур

Дивизион B, группа 3

"Райффайзен Арена" (Линц)

Главный арбитр: Дональд Робертсон (Шотландия)

11 июня 2024 г., Сомбатгей (Венгрия). Знаменитый город для современной истории футбола Казахстана. Именно тогда и там последний раз "ястребы" отмечались голом. А вот во втором по уровню дивизионе Лиги наций уже третий матч казахи забить не могут.

Подопечные “выдающегося” российского наставника Черчесова приехали в гости в Австрию туристами. К сожелению для них матч не проходил в Вене. Так больше смогли бы увидеть. А в итоге вышла целая корзина импортных подарков в ворота Игоря Шацкого.

На восьмой минуте голкипер гостей классно вступил в игру после удара Прасса. Еще через две минуты выстрел Баумгартенера парировать не смог. Австриец ворвался в штрафную и пробил в левый угол ворот. Первый гол для полузащитника еще с Евро-2024. Открыл, наконец, сезон.

Ровно столько же, сколько забила Австрия, в первом тайме гости пробили по чужим воротам – один раз. Хоть и казахи очень оживленно начали, но быстро присели к своим воротам.

До перерыва еще тянули. Разрыв в один гол – не столь велик. Но на старте второго тайма австрийцы забили еще дважды. И это еще после того, как Касим выбил мяч из ленты ворот. На 53 минуте удвоил преимущество хозяев Лингарт – замкнул подачу с углового. А через три минуты Забитцер довел счет до разгромного. Очень классно капитан хозяев завершил атаку своей команды. Обводный удар в правый угол ворот.

Даже не пытались наработать казахи хотя бы на гол престижа. Австрия больше контролировала мяч, гости не прессинговали высоко. Хозяева были полностью главными в игре. И даже при счете 3:0 не совершили ошибок, а забили еще и четвертый. Зайдль через семь минут после выхода на замену поставил голевую точку в матче. В касание замкнул скидку головой от еще одного джокера Арнаутовича. Разыграли позиционную атаку, как по нотам.

Наконец-то Австрия впервые за три матча побеждает. Выпускает пару на казахах, которые вообще далеких от уровня второго дивизиона Лиги наций. Меняй российских тренеров, не меняй, но если в основе выступают игроки "Тобола" и "Ордабасы" против ключевых исполнителей клубов Бундеслиги, то результата вряд ли стоит ожидать. Разве – отрицательного.

Австрия – Казахстан 4:0

Голы: Баумгартнер 10, Лингарт 53, Забитцер 56, Зайдль 79

Австрия: Шлагер – Пош, Траунер (Свобода 62), Лингарт, Прасс – Лаймер (Гриллич 76), Зайвальд – Шмид (Виммер 62), Баумгартнер (Зайдль 73), Забитцер – Адаму (Арнаутович 62)

Казахстан: Шацкий – Астанов, Касим, Абикен (Оразов 46), Алип, Вороговский – Зайнутдинов (Жаксибаев 76), Исламхан (Самородов 46), Тагиберген (Дарабаев 67), Чесноков – Жаксиликов (Шушеначев 59)

Предупреждения: Прасс 15 – Зайнутдинов 61, Алип 65